La Commission nationale de rédaction de l’avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a tenu une conférence de presse hier mardi 28 janvier 2025 au Centre international des ​conférences de Bamako (CICB).

«C’est l’avant-projet qu’on nous demande de transformer en projet de charte. Ce document est extrêmement important pour notre pays. Vous l’avez vu lors des Assises nationales de la refondation et du dialogue inter-Maliens. L’une des résolutions de ce dialogue était la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale», a déclaré M. Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission nationale de rédaction.

Et de poursuivre, «cette charte sera un document de référence pour toute initiative prise par notre pays allant dans le sens de la paix et de la réconciliation nationale». Il a également précisé que cette démarche vise à poser les bases d’un consensus national essentiel à la paix, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble. Le président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a joué un rôle déterminant dans cette initiative. Pour transformer l’avant-projet (réalisé par des experts maliens) en projet de Charte nationale, une commission nationale de rédaction a été mise en place afin de rédiger ​un document consensuel qui servira de référence pour le développement du pays et la consolidation de la paix.

Les experts choisis pour participer à cette rédaction auront la tâche de produire un document inclusif et représentatif des aspirations de la population malienne. Ce projet vise à permettre au Mali d’avancer dans divers secteurs, tout en recherchant la paix, la réconciliation et une cohésion sociale durable. La conférence de presse d’hier marque une étape essentielle dans ce processus ambitieux qui, selon les membres de la commission, devrait poser les bases d’une stabilité pérenne pour le Mali.

Sory Diakité

