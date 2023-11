Bougouni : Le maire est décédé

La capitale du Banimonotié a connu une difficile épreuve et a eu l’impression pendant des jours de s’enfoncer dans un abîme sans fin avec la perte de Mamourou Coulibaly à l’âge de 61 ans.

Que dire quand un illustre est mort ? Que dire à une ville qui a perdu son édile ? Que dire face à une épreuve aussi bouleversante pour notre proche endeuillé ? Il y a des gens, on voudrait qu’ils parlent tout le temps, que leur voix dure jusqu’à la fin du monde. Bougouni aimait l’entendre. Perdre le premier responsable, c’est perdre un peu de soi-même. La capitale du Banimonotié a connu cette épreuve et a eu l’impression pendant des jours de s’enfoncer dans un abîme sans fin

La ville a eu des pensées affectueuses en cette période de deuil. « La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable. » a écrit Paul Valéry. Cependant, «nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit » a relevé Khalil Gibran.

Il y avait soixante-un ans qu’il naissait à Toracoro, dans la commune rurale de Danou. Il nous a quittés samedi 11 novembre 2023, date anniversaire de la célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles. L’édile

de Bougouni en deux mandats consécutifs de cinq ans a posé beaucoup d’actes en faveur du développement. Ses obsèques se sont déroulées dimanche dernier sur l’esplanade des grandes prières de fêtes.

Cette perte a été ressentie par l’ex- chef de l’exécutif régional, le Général de Brigade Kèba Sangaré, nommé récemment chef d’Etat-major général-adjoint de l’armée venu expressément de Bamako offrir tout son soutien aux autorités administratives et politiques régionales et locales, la société civile, des forces de défense et de sécurité, parents, connaissance, municipalités, collectivités, parents et connaissances.

Après la prière mortuaire, sa dépouille a été conduite à sa dernière demeure, au grand cimetière de Bougouni. Une « Fatiha » commune a mis fin aux obsèques.

Dormez-en paix !

Fanfan

