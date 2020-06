Gnamakalas de Ségou : Tidiane Gakou n’est plus

Les Gnamakalas de Ségou que nous appelons ici les serviteurs bénévoles de la société pleurent la disparition d’un grand homme et avec eux tous les ségoviens. Cet homme illustre, c’est Tidiane Gakou président de l’association Co-gne-BA une association créée pour rendre possible le bien vivre de tous en minimisant au maximum les nombreux écueils de la coexistence. L’homme était de tous les combats à Ségou pour consolider les biens sociaux et cordiaux à tous les niveaux. Au four et au moulin, arpentant les bureaux, prenant contact avec les sages de la cité des balanzans, il a éteint de nombreux conflits qui auraient pu menacer la cohésion sociale. Tidiane Gakou, c’était l’avocat, le défenseur, le porte-parole des Niamakalas et cela, il le faisait sans complexe dans son rôle d’unir les ‘’diatiqui’’ dans un Mali prospère.

Ba TiadianiGakou, c’est la reconnaissance au mérite, la récompense pour ceux-là qui ont servi et servent leur pays avec honneur et dignité. C’est donc dans cette lancée que l’association Co-gne-ba a décerné les trophées à diverses personnalités maliennes et ségoviennes qui ont posé des actes de référence : 2013, trophée décerné à SoumailaCissé qui a reconnu sa défaite lors de l’élection présidentielle en se rendant lui et sa femme au domicile de IBK pour le féliciter. N’oublions pas aussi les trophées décernés à l’endroit d’altruistes tels que Mamadou SISSOKO le Boss, le docteur SANOGO de l’hôpital NianankoroFomba, le Directeur d’académie Zakaria DEMBELE de Ségou, la sœur de Vicenta Maria. Partout où il passait, Tidiane Gakou prônait la réconciliation, la paix entre tous les hommes, l’encouragement pour le travail bien accompli. Toujours fidèle à son sens de responsabilité et dans son souci d’encourager le bon travailleur à se surpasser, il a toujours cherché à susciter des hommes de référence.

Dors en pax Grand Tidiane Gakou. Tout Ségou te pleure et ta mémoire restera gravée dans nos esprits. Ta grande silhouette hantera toujours les grandes cérémonies et le vide que tu laisses sera difficile à combler

Abdoulaye Yérélé

