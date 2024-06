“Son intelligence et sa maturité politique auront été des atouts qui ont façonné sa très longue carrière politique”.

Décédé le samedi 25 mai 2024 à Tunis des suites d’une maladie, l’honorable Assarid Ag Imbarcaouane a été conduit, le mardi 28 mai dernier, en sa derrière demeure au cimetière de Sirakoro Méguétana. Auparavant, un vibrant hommage lui a été rendu à l’esplanade du Stade du 26 Mars par la Nation en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives ainsi que ses compagnons du Conseil National de la Transition (CNT) où il occupait le poste de Vice-président. En mission à l’étranger, le message du Président du CNT, Colonel Malick Diaw a été lu par l’honorable Hamèye Founè Mahalmadane, 4è vice-président du CNT.

Gloire à Allah Soub’hana Wat ‘Allah, qui nous montre encore une fois, toute sa Toute-Puissance, sa maîtrise absolue de nos destins collectifs et Individuels.

En mission d’Etat à l’extérieur, Le Président du Conseil national de Transition, Honorable Malick Diaw, inconsolable depuis l’annonce du décès m’a chargé en son nom de vous délivrer le présent message. Porter un message est toujours un Honneur difficile, singulier. Tout le monde comprendra et saura tolérer qu’en une telle circonstance l’émotion nous étreigne. Honorable Assarid était, le père, le collègue, l’ami et même le grand-père pour certains. Il était un homme bien, un patriote.

Parler d’un tel homme n’est pas chose aisée. Le temps et l’espace seront judicieusement choisis pour rendre à Honorable Assarid Ag Imbarcaouane, l’hommage qui s’impose. Aujourd’hui, la nation entière, le Chef de l’Etat en tête, toutes les Institutions de la République, les amis qui ont décidé de vivre parmi nous, tous ont tenu avec respect, reconnaissance et estime dire au Président du Conseil national de Transition, Honorable Malick Diaw combien est dure l’épreuve à nous tous imposée par la volonté du Tout-Puissant.

La mort, ce voyage sans retour cause toujours une peine indicible, surtout lorsqu’elle touche, un être si proche, si attachant, un être qu’on côtoie tous les jours avec un réel bonheur. L’émoi fut grand, très grand, le samedi 25 mai 2024 à l’annonce du décès de l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane. Je témoigne de la grande consternation du Chef de l’Etat qui, sitôt le décès connu, a tenu à présenter ses condoléances au Président du Conseil national de Transition, sa sympathie à l’endroit de la famille de l’illustre disparu, et du Conseil national de Transition.

Le Président du Conseil national de Transition, Honorable Malick Diaw, son fils comme l’appelait affectueusement le défunt aura été, tout le long de cette longue maladie au côté de son père Honorable Assarid Ag Imbarcaouane et de sa famille. Les appels quotidiens, les multiples soutiens et appuis de la famille sont là pour témoigner de toute l’affection du fils pour son père. C’est pourquoi on comprend aujourd’hui que sa douleur soit intense et très forte, tant il aurait lui-même aimé être là et porter sous terre, son père.

Hélas ! Les Hémicycles et les séances plénières ne résonneront plus des échos de cette voix grave, calme, responsable, hautement patriotique et profondément soucieuse du réel ancrage du Malikura dont le Président Assarid était devenu un fervent défenseur, convaincu que pour notre peuple, c’était la seule voie du salut.

Que dire d’Assarid Ag Imbarcaouane, qui n’a déjà été dit depuis l’annonce de sa disparition ?

Toute sa vie durant, il aura été l’exemple de la rigueur et de l’honnêteté morale, intellectuelle et éthique, de l’humilité et de la modestie, de l’intégrité vis-à-vis de la chose publique et du respect de la personne humaine, de l’engagement patriotique et de la fidélité dans les rapports humains.

Avec la disparition, de l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane, le Mali perd ainsi l’un de ses dignes fils, un cadre de grande qualité morale et professionnelle et un homme politique de grande et longue carrière. Il fut un homme de paix et de dialogue Homme d’expériences sur les questions du Nord-Mali, le premier Vice-président Assarid jouissait d’une grande expérience politique qu’il avait mise au service de la diplomatie parlementaire et de la gestion efficace de l’Hémicycle depuis une vingtaine d’année.

Honorable Assarid Ag Imbarcaouane était un des meilleurs Spécialistes des questions Afrique-Caraïbes-Pacifique et de l’Union européenne (ACP/UE). Il a porté la voix de son Peuple dans les assemblées les plus hostiles. Les Maliens se souviennent encore de son brillant plaidoyer, lors de la crise de 2012, au Parlement européen.

Assarid fait partie des rares hommes politiques qui ne se fâchaient presque jamais et qui réussissaient toujours les missions à eux confiées. Ces hommes qui ne peuvent flirter avec la complaisance, encore moins avec la trahison.

Comment des gens peuvent aujourd’hui prétendre lui donner des leçons de patriotisme, de sacrifice et de dignité ?

Les Hommes comme Honorable Assarid Ag Imbarcaouane, sont des patriotes comme on en voit rarement. Ils sont sensibles, au sort du peuple, à ses souffrances, ils sont sévères à l’endroit de ceux qui trahissent leur peuple.

Sincère en amitié, le bureau de l’Honorable Assarid était un passage obligé pour tous. Son sens élevé du dialogue et du consensus lui aura permis d’éviter au CNT à son installation bien d’écueils. Sa grande capacité de travail, son intelligence et sa maturité politique auront été des atouts qui ont façonné sa très longue carrière politique. Comment parler d’Assarid sans parler de ses boutades et des anecdotes tous tirés de son éducation, de sa formation, et de sa longue connaissance des hommes.

“Le Bourdiaf” terme consacré par lui était attribué à tout le monde, des plantons aux membres du Bureau. “Aye Sabali” son terme favori des plénières, lorsque les tumultes et les clameurs commençaient à prendre le dessus.Qui pouvait imaginer que derrière ce célèbre enturbanné se cachait un passionné de football. Certainement, l’un des plus grands supporteurs des Aigles du Mali. L’amour que le Président Assarid avait pour le Mali, sa mère patrie renvoyait systématiquement à cette passion qu’évoquait Albert Camus dans la peste, et je cite : “Je sais que les hommes sont capables de grandes actions, mais lorsqu’ils ne sont pas capables de grands sentiments, ils ne m’intéressent pas. Ce qui m’intéresse, c’est vivre et mourir de ce que l’on aime”. Fin de citation.

Assarid aimait le Mali passionnément et pour cet amour purement patriotique, il était prêt au sacrifice suprême. Il nous manquera à coup sûr, le premier vice-Président Assarid ! La Salle Banzoumana Sissoko, ne résonnera plus de cette voix suave qui avait le don de calmer quand la tension montait d’un cran :

Allakama aye sabali !

Patriote convaincu, ayant une grande capacité d’écoute, homme de dialogue et de consensus, Honorable Assarid avait le Mali dans le cœur. Éducateur de profession, homme politique dans l’âme, il avait su créer autour de lui une dynamique de conciliation et de rupture dès lors qu’il s’agissait du Mali et de ses intérêts vitaux.

Les Salles de plénières des grands parlements du monde se rappelleront longtemps de l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane, sa prestance, ses interventions nourries, ses contributions remarquables, dans la rédaction des Résolutions resteront à jamais gravées dans les mémoires collectives à travers le monde.

Honorable Assarid, j’allais dire mon cher oncle,

Ta famille, notre famille, tes amis, nos amis, tes proches, nos proches tous ceux qui t’ont aimé sont ici aujourd’hui, pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour te dire au revoir. Tu n’auras pas voulu nous voir tristes, je sais que tu n’es pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

En grand homme, tu as accompli de grandes actions, tu as vécu et tu es parti avec le Mali dans le cœur, digne fils du Mali, vas en paix dans la grâce de Allah !

Ton fils, le Président du Conseil national de Transition, Honorable Malick Diaw, me charge de te dire ceci : Tu as su lutter contre la maladie, jusqu’à ce 25 mai, journée de l’Unité africaine et tu as rejoint tes autres camarades panafricanistes, morts pour la patrie et morts pour la réalisation de l’unité de l’Afrique. Le relais générationnel que tu nous as bien transmis, rassures-toi sera bien remis à la nouvelle génération. Et, comme tu aimes à nous le répéter, nous ne nous associerons jamais au Jamana tchilaw !

Au nom de tous les membres du Conseil national de Transition, je peux te promettre de continuer ce que tu avais entrepris, comme tu l’aurais fait, comme on l’aurait fait ensemble pour le Mali et pour le Peuple malien.

Va en paix patriote, Jamana tè Tchi ! Plaise à Dieu. “Tu as fait énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t’appeler, puis après” tu es parti sans crier gare.

Dors en paix, Honorable Assarid Ag Imbarcaouane, digne fils du Mali.

Assurément, tu as mérité que la patrie te soit reconnaissante”.

Commentaires via Facebook :