Grande sœur, tu es partie hier sans rien me dire. Mais je te connais, je sais que pour rien au monde, tu nous aurais lâché en ce moment. Tu serais restée, avec nous, avec ta place toujours devant, parce que ta vocation était d’être le bouclier des autres : ceux qui ne savaient pas se défendre mais qui étaient attaqués. Quelle tristesse, Aissata, que tu ne sois plus en mesure de lire ces mots, de porter cette couronne de lauriers que je tresse spécialement pour toi . Pour ce que tu fus, pour ce que tu fis ! J’en porte témoignage, dame de cœur que tu fus. Et je le fais à la place de feu Thierno Ahmed Thiam que tu as assisté jusqu’à son dernier soupir. Tu es venue chaque fois et pendant des heures, rire avec lui, l’aider à affronter dans l’humour le rendez-vous gravissime avec la mort. Il t’aurait une plus belle couronne avec les mots de perle et de feu dont il avait le secret. S’il le pouvait ! Aujourd’hui, le destin qui s’invitera chez chacun de nous a voulu que ce soit ton tour. J’en porte également témoignage, voix de légende que tu fus et qui entretint la fascination de toute une génération pour le métier. Ton timbre unique et suave avait fait adopter Radio-Mali. Ton humilité s’était chargée du reste. Rares sont, comme toi, ceux qui ont eu les honneurs et la reconnaissance de la profession. De ton vivant, de surcroît. C’est de tout mérite, ton mérite à toi. Je ne te pleurerai donc pas. Au contraire, je t’inviterai à endosser ce janjo composé pour toi et auquel s’associe, j’en suis sûr, le cercle infini de tous ceux qui t’ont aimée. Vas, Aissata et pardonne-nous ! En ce qui nous concerne, tout est pardonné.

Adam Thiam

