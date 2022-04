Au nom de l’Alliance pour la démocratie au Mali (l’Adéma), Pr. Ali Nouhoum Diallo a fait un témoignage sur le parcours politique du camarade Soumeylou Boubèye Maïga à l’occasion de ses obsèques, le jeudi 24 mars dernier. “Ce qui caractérise ce camarade de lutte, c’est six choses, à notre avis : sa capacité d’analyse ; en conséquence sa capacité d’anticipation ; sa capacité d’organisation ; d’être une machine à fabriquer des outils de combat contre ses adversaires ; sa détermination à toute épreuve qui le pousse à appliquer sans état d’âme les décisions prises en commun ; son flegme et son calme olympien face aux situations les plus difficiles”. Paroles de Pr. Ali Nouhoum Diallo. Son témoignage en intégralité.

Le Mouvement démocratique malien des années 1980 vient de perdre un de ses principaux chefs et le Mali un des plus brillants de ses enfants : Soumeylou Boubèye Maïga. Il ira rejoindre, ou il a déjà rejoint, selon les philosophies, ses aînés, ses maîtres Abderrahmane Baba Touré, Kadari Bamba et Soumana Mamadou Maïga, Ibrahima Ly, Abdoulaye Barry, Hamat Dansokho et Mohamed Lamine Gakou, etc. tous, ses formateurs.

L’Alliance pour la démocratie au Mali (l’Adéma), l’association politique bien connue de tous et de toutes au Mali, pleure depuis le 21 mars, veille du vendredi noir, son 3e vice-président, pilier de l’organisation des meetings et marches, souvent réprimés dans le sang avec des nombreux morts et blessés.

Ces marches ont obligé des officiers, épris de liberté et soucieux de l’instauration de la démocratie, à mettre hors d’état de nuire le général-président Moussa Traoré et par conséquent mettre fin au bain de sang qui endeuillait tout le Mali.

Je l’ai connu sans l’avoir vu, pour la première fois à l’hôpital régional de Gao où je servais en 1977. On m’a remis un colis déposé par Soumeylou Boubèye de la part du Dr. Mamadou Lamine Gakou. Ce colis contenait des exemplaires du Bulletin du Peuple à distribuer sous le boubou, bien sûr ! Trois ans plus tard, j’ai eu l’occasion de connaitre physiquement, intellectuellement, et moralement, l’homme : Soumeylou Boubèye Maïga.

Ce qui caractérise ce camarade de lutte, c’est six (6) choses, à notre avis :

Sa capacité d’analyse ;

En conséquence sa capacité d’anticipation ;

Sa capacité d’organisation ;

D’être une machine à fabriquer des outils de combat contre ses adversaires ;

Sa détermination à toute épreuve, qui le pousse à appliquer sans état d’âme, les décisions prises en commun ;

Son flegme et son calme olympien face aux situations les plus difficiles.

Dans les contacts humains, il séduit, il charme, il envoûte même. Somme toute, il est attachant. Les images qui restent dans la mémoire des acteurs du 26 mars 1991 :

C’est sa silhouette devant le général Moussa Traoré qui a décidé de rencontrer les forces vives de la nation et à qui il déclare en substance dans la salle plénière de l’Assemblée nationale archi-comble : M. le président, un vieil adage dit : Le poisson pourrit par la tête. Ces derniers temps vous répétez souvent cet adage. Il est à se demander si vous, vous ne répétez pas l’adage pour noyer le poisson et empêcher qu’on lui coupe la tête !…

La 2e silhouette, c’est celle du camarade Soumeylou Boubèye Maïga, organisateur infatigable, méthodique, passionné – avec d’autres leaders du Mouvement démocratique – de tous les meetings et marches de la Coordination des associations et organisations démocratiques, de janvier à mars 1991.

La 3e silhouette, c’est celle du révolutionnaire professionnel, qui accepte, sans murmure ni hésitation, la mission confiée par le Parti malien du travail (PMT), son parti, d’aller porter sur les fonts baptismaux, le Front national démocratique et populaire (FNDP) dans l’historique ville de Thiaroye, avec les camarades : feu Mamadou Lamine Traore, philosophe, au nom du Parti malien pour la révolution et la démocratie (PMRD) ; Bassirou Diarra, au nom, d’une part du Front démocratique du peuple malien (FDPM), résidant en France, et d’autre part de l’ Union soudanaise, section du Rassemblement démocratique africain (US-RDA). Les efforts de toutes les organisations clandestines maliennes, pour poser les fondations de la lutte contre la dictature du CMLN-UDPM ont été fortement soutenus par les camarades du PIT (Parti pour l’indépendance et le travail) de feu Mahamadou Sissoko, feu Hamat Dansokho et Maguet Thiam, de la Ligue pour la démocratie-Mouvement pour le travail du Pr. Abdoulaye Bathily.

Naturellement, Soumeylou avait tissé beaucoup de liens avec les démocrates sénégalais dont le Mali a largement bénéficié. Toute la diaspora malienne de Dakar, particulièrement les universitaires, avait été touchée par le camarade Soumeylou, dans les règles de la clandestinité.Il ressort de toutes les évocations faites que Soumeylou est un conducteur d’hommes : En qui ont eu confiance, les membres du Syndicat de l’information et de la communication, pour parler au général-président Moussa Traoré, en prenant à témoin le monde entier. A qui, la Coordination des associations et organisations démocratiques, ancêtre de la Comode, confie la mission d’organiser toutes les batailles pour la chute du régime dictatorial. Qui bénéficiait de l’entière confiance du Parti malien du travail, pour participer en son nom, à la naissance du Front national démocratique et populaire, père de l’Alliance pour la démocratie au Mali, l’Adéma.Il reste qu’il est mort en détention, accusé de détournement de fonds. Respectueux et confiants en la justice de leur pays, ses camarades de l’Alliance pour la démocratie au Mali ont préféré laisser le processus de la justice se dérouler, convaincus qu’ils sont, qu’il est présumé innocent, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.Ses camarades ne sont pas restés les bras croisés, dès que les informations qui filtraient, laissaient entendre que son pronostic vital est en jeu.

L’irréparable est hélas advenu !

Le comité directeur, les membres et sympathisants de l’Alliance pour la démocratie au Mali, renouvellent leurs condoléances émues aux familles, biologique et politique. Elle transmet également les condoléances très attristées de ses camarades, de ses condisciples au Cesti et de ses amis politiques africains.

En tout état de cause, Dieu, Lui, jugera et c’est lui le Juge suprême.

Dors en paix camarade Soumeylou Boubèye, avec qui, nous avons tant lutté pour les causes justes”.

