Primature : Notre confrère, Abdoulaye KONE nommé conseiller spécial du Premier ministre

Le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga a nommé, le 11 juin 2021, le journaliste Abdoulaye KONE, directeur de publication du journal le « Délibéré » comme son conseiller spécial.

« Chers amis, le Premier Ministre, Choguel K. Maïga vient de me nommer son conseiller spécial. Je le remercie pour cette confiance placée en ma modeste personne et prie le tout Puissant afin qu’il m’accorde toute la force requise d’accomplir cette mission pour le Mali. J’ai besoin de vos bénédictions et surtout de votre accompagnement », a souligné Abdoulaye Koné, Journaliste. Cette nomination a été accueillie avec une grande satisfaction au sein de la presse malienne. En témoigne le communiqué de félicitation du FORMA. « C’est avec une grande joie et une légitime fierté que le Forum des Responsables de Médias du Mali ( FORMA) a appris ce matin la nomination de son secrétaire chargé à l’Organisation, Abdoulaye Koné, comme conseiller spécial du Premier ministre. L’ensemble du bureau, par ma voix, vous dit félicitations et vous souhaite bonne chance dans cette mission au service du Mali. Votre engagement patriotique est connu de tous. Puisse Dieu guider vos pas pour cette nouvelle aventure. Amen », a précisé Makan Koné, président du FORMA. Jusqu’à sa nomination à la primature, Abdoulaye KONE était directeur de publication du journal Le « Délibéré ». Bien avant le Délibéré, il a travaillé pendant des années au journal le « Procès verbal ». Au delà de toutes ces casquettes, Abdoulaye Koné est un journaliste très actif sur les réseaux sociaux également.

A.S

