Banque Atlantique Burkina : Moussa Touré nommé directeur général !

Après avoir servi à la Banque Atlantique au Mali avec brio, Moussa Touré prend les rênes de la Banque Atlantique Burkina. Cette promotion est le fruit de plusieurs années de fonctions qu’il a occupées au sein de cette même banque.

La Banque Atlantique Burkina a désormais un nouveau directeur général depuis quelques jours. Il s’agit d’un jeune banquier Moussa Touré qui occupait depuis le 17 février 2022 le poste de directeur général de ladite banque au Mali où il a fait ses preuves avec des résultats. Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de mobilité des cadres de la Banque Atlantique. Un choix fortement salué et apprécié par l’ensemble des cadres de la banque et pour ceux qui connaissent son parcours dans le secteur bancaire.

Discret, le nouveau patron de la Banque Atlantique Burkina est réputé être un grand bosseur, compétent, sérieux et serviable. Sur le plan professionnel, il a une très bonne réputation et dispose des atouts nécessaires pour réussir sa nouvelle mission à Ouaga.

Titulaire d’un MBA en management et finances de la Southeastern University (Etats-Unis), Moussa Touré est aussi détenteur d’un Bachelor in Business Administration de l’Institut supérieur de management de Dakar et d’un Certificat Executive Management General des activités bancaires (CEMGAB), programme animé par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) en partenariat avec HEC Paris.

Notons que la Banque Atlantique est le troisième plus grand groupe bancaire de la zone Uémoa en termes de parts de marché, Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP, est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Banque Atlantique s’appuie également sur les filiales spécialisées, à savoir banque d’affaires (Atlantique Finance), gestion d’actifs (Atlantic Asset Management) ou encore assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

