Assainissement et Environnement : C’est parti pour le concours de Propreté Citoyenne dénommé « Propreté et Responsabilité Citoyenne »

L’Agence de Conseils en Communication et Évènementiel « TROPICOM » en partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, organisent la 2ème édition de Concours de Propreté Citoyenne dénommé « Propreté et Responsabilité Citoyenne » entre les 06 communes de Bamako du 1er octobre au 31 décembre 2021. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse organisée ce jeudi 7 octobre 2021 au Mémorial Modibo Keita.

Pour le responsable de l’Agence de Conseils en Communication et Évènementiel « TROPICOM M Moulaye Didi Haidara, c’est avec une grande peine que les populations africaines, surtout celles de Bamako voient chaque jour l’insalubrité gagner en étendue sur les habitations et les voies publiques. Au risque de se laisser envahir totalement, il revient d’envisager des approches plus novatrices.

Ce projet se veut d’abord un complément des efforts du gouvernement, des municipalités et qui empreinte la voie de l’éduction citoyenne à travers une action implicative des populations bénéficiaires dans un environnement plus sain. Il se veut distinctif par son approche bâtie sur trois points : Compétition, Divertissement et Récompense.

« Ce projet a pour but de stimuler les municipalités dans leurs efforts de lutte contre l’insalubrité ; favoriser un environnement plus sain pour tous ; favoriser l’émergence d’une population citoyenne et donc plus participative à la mise en place d’un environnement plus agréable pour tous et enfin montrer un visage plus attrayant de la capitale. Elle aura pour cibles les municipalités (Mairies), les populations et l’État » Nous expliquent M Haidara.

Entre autres selon les conférenciers, il aura le concours de la Commune la plus propre qui sera basée sur la pertinence d’un jury de professionnels des questions d’hygiènes publiques, environnementales et de l’urbanisme dont la mission consistera à sillonner les différentes municipalités participantes pour les évaluer sur la base de critères préétablis. Ainsi les priorités iront vers l’existence et l’entretien dans les municipalités participantes : des espaces verts ; des grandes artères ; des centres sociaux, des marchés ; des écoles et des hôpitaux et maternités.

Selon les chronogrammes des organisateurs du concours, du 1er Octobre au 31 Décembre 2021 : déroulement du concours, évaluation des communes par les membres du jury, jeu SMS avec des tirages. Des PAD (Prêt à diffuser) après la visite de chaque de commune qui seront diffusés sur nos chaînes partenaires. Ensuite le 08 janvier 2022 : Nuit Gala de Remise de Trophée pour les 03 communes les plus propres et les 03 gagnants du tirage final du jeu SMS « La plus belle maison ». Des trophées d’honneur seront remis à des ONG, des GIE (groupement d’intérêt Economique), à des entreprises citoyennes et enfin à des personnes qui ont brillé par leurs actions dans la salubrité.

En plus de cela, des jeunes volontaires seront recrutés et formés au niveau des municipalités dans chaque commune en vue d’assurer la veille et continuer la sensibilisation. Dans les régions, ils comptent étendre le concept dans les autres régions. Des conférences seront animées dans les régions en vue de les préparer pour la prochaine édition.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

