Décède le 25 mars 2023 : Ousmane Farota repose désormais au cimetière de Sabalibougou

Décédé le samedi 25 mars 2023 à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie, l’ancien gardien de but du Réal, du Stade malien de Bamako et des Aigles du Mali, El hadj Ousmane Farota (il avait accompli le pèlerinage à La Mecque) repose désormais au cimetière de Sabalibougou.

Les obsèques de l’illustre disparu ont eu lieu le dimanche 26 mars 2023 dans sa grande famille au Quartier-Mali. Il a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, amis dont des anciens footballeurs, des responsables du football, des journalistes, ses collègues de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) où il travaillait et d’une foule nombreuse d’anonymes.

Etaient également présents, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, les anciens ministres Moussa Balla Diakité et Adama Samassékou, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, le président du Stade malien de Bamako, Mahamadou Samaké dit Sam et plusieurs dirigeants sportifs.

Après la prière mortuaire à la mosquée, Ousmane Farota a été conduit à sa dernière demeure par une foule immense composée de ses anciens compagnons de Tunis 94 à l’image de Moussa Kéita dit Dougoutigui, Modibo Sidibé…

Ousmane Farota (selon notre confrère Mohamed Soumaré qui connaît bien l’homme) a débuté sa carrière en Commune V, avant de signer à l’AS Réal en 1984-85. Il est resté chez les Scorpions jusqu’en 1988, avec un titre de champion en 1986. En 1988, il est recruté par le Stade malien de Bamako, avec lequel il a été plusieurs fois champion du Mali, vainqueur de la Coupe du Mali et de la Coupe Ufoa en 1992.

Avec les Aigles du Mali, il a remporté le Cabral de 1989 à Bamako et joué la Can-1994 en Tunisie, avec une place de 4e. En 1995, il signe à Ismailya en Egypte. La même année, il est demi-finaliste de la Coupe d’Afrique des clubs champions. Cette même année, lors d’un match de gala entre la sélection d’Afrique et le reste du monde, il est le seul joueur de la sélection d’Afrique évoluant sur le sol africain.

Dans leurs témoignages, Siré Diallo (ancien joueur du Stade et ancien DTN de la Fémafoot), Djibril Traoré (journaliste sportif émérite â l’ORTM), Seydina Sow (ancien dirigeant du Stade malien), Ousmane Diakité “Maraka” (président des supporteurs du Stade) ont laissé entendre qu’Ousmane Farota était rassembleur, un exemple dont les jeunes générations de footballeurs doivent se référer.

Dort en paix Farota! Que la terre te soit légère ! Amen !

Siré Diallo : “Avec le Stade Malien de Bamako, Ousmane Farota a été très sérieux”

elon Siré Diallo (ancien joueur du Stade malien de Bamako), Ousmane Farota était un garçon très sérieux, très calme. “Il avait l’apparence timide mais il rigolait beaucoup avec ses camarades. Quand j’étais directeur technique national (DTN), il était le gardien de l’équipe nationale. Et nous avons fait beaucoup de gagner ensemble. Avec Farota, nous avons connu de grandes joies, immenses. Je retiens de lui, un garçon très sérieux, bien élevé”, dit Siré Diallo. Parlant du passage de Farota au Stade malien de Bamako, Siré Diallo laisse entendre qu’il a été un grand gardien de talent et de qualité, très sérieux. “Je me souviens, quand il était à la Banque, il prenait des cours le soir et l’équipe nationale a eu un problème de gardien quelques jours avant une rencontre de Coupe d’Afrique en Sierra-Leone. Nous sommes partis le chercher. Il est venu s’entraîner et nous sommes partis avec lui. Il a sorti un grand jeu. Je peux témoigner cela. Je n’avais pas beaucoup approché Farota. Mais avec le Stade, il a été très sérieux. Je ne peux que lui souhaiter un repos éternel dans la grâce d’Allah”, conclut M. Diallo.

Djibril Traoré : “Farota était un exemple, quelqu’un de bien, courtois, respectueux très généreux”

elon Djibril Traoré, Farota faisait l’unanimité autour de lui. Car il était un rassembleur. “Demandez à n’importe quel joueur de la génération de Farota, il vous dira la même chose. Cela est certain. La preuve : Farota a été capitaine sur le terrain mais il avait la particularité d’être capitaine en dehors du terrain. C’est lui qui rassemblait tout le monde. C’est lui qui appelait tout le monde pour tout ce qui se passe sur le plan social. Je suis au courant de cela car je suis en contact avec sa génération. Dieu a donné la chance à Farota d’être cadre à la BDM-SA. Ce qui fait qu’il avait les moyens d’aider les autres joueurs qui étaient dans le besoin. Et il ne s’en est jamais privé de cette générosité. Il a toujours aidé les autres. Il venait en aide à beaucoup de joueurs qui était dans le besoin. Farota était quelqu’un de bien, courtois, respectueux, rassembleur. Personne n’a jamais vu Farota se bagarrer. Il était l’humilité et l’humanité personnifiées. L’annonce de sa mort est tombée comme un couperet. Personne n’en revenait. Sa mort est une énorme perte pour les footballeurs. Le grin des anciens était chez Farota. La veille de son décès, il a regardé (étant sous sérum) le match du Mali contre la Gambie gagné par les Aigles 2-0”, témoigne Djibril Traoré.

Evoquant la carrière footballistique de Farota, Djibril Traoré précisé qu’elle ne se résume pas à Tunis 94. Il rappelle que Farota a signé sa première licence en Commune V avant de partir au Réal de Bamako dans les années 1984-88. Au Réal, il était dans le sillage de Moussa Bah. Quand il a gagné ses galons, il est partie au Stade malien de Bamako de 1988 à 1992. Bien que ses parents soient Réalistes, ils l’ont laissé partir au Stade malien de Bamako où il a fait de bonnes choses en gagnant la Coupe de l’Ufoa en 1992. En même temps, il a joué en équipe nationale en tant que capitaine et leader sans pour autant être bavard. Sur le passage de Farota au Stade malien de Bamako, Djibril Traoré a raconté une anecdote le concernant. “Farota, quand il était au Stade malien de Bamako, a traversé des moments difficiles en tant que gardien de but. Il était en méforme. En ce moment, Mamoutou Kané ‘Mourlé’ était son second (remplaçant). Farota a eu l’humilité d’aller voir Mourlé pour l’inciter à s’entraîner pour le remplacer dans la cage. Car, à ses dires, il n’était pas en forme. Et il trouvait que Mourlé était beaucoup plus en forme que lui. C’est ainsi que Mourlé l’a remplacé derrière les Stadistes. Cela est la preuve de l’humilité de Farota. Il était très humble. J’ai retenu de lui cette humilité qui est rare chez les gardiens de but”, révèle Djibril Traoré.

Djibril Traoré trouve que Farota était un vrai leader mais pas bavard. “Dans sa carrière, Farota a aidé les autres. A l’entraînement, il ne rechignait pas. Il s’entraînait dur. Mamadou Kéïta «Capi» (ancien gardien) était son entraîneur. Je peux dire que Farota était un exemple, c’est un exemple à suivre pour la jeune génération”, ajoute Djibril Traoré.

Seydina Oumar Sow : “Farota était sérieux, humble, généreux, rassembleur, un battant qui voulait toujours gagner”

Tout en présentant ses condoléances à la famille d’Ousmane Farota et à la BDM-SA, au monde footballistique, Seydina Oumar Sow souligne qu’il a eu la chance de voir jouer Farota qui est de sa génération. “Farota était un garçon très sérieux dans le football. Tout ce qu’il faisait, il le faisait consciencieusement et avec sérieux. Je rappelle que depuis Yaoundé 72, le Mali n’avait pas beaucoup avancé en football. Le Mali peinait toujours à rentrer en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Et tous les Maliens se rappellent de Tunis 94. Grâce aux exploits de Farota, le Mali est allé jusqu’en demi-finales. Je retiens de Farota, sa simplicité, sa modestie. Il était humble, très généreux, très rassembleur. Pour confirmer cela, j’ai été informé de son décès par un joueur du Djoliba. Et ce dernier m’a dit que chaque fois que son petit frère partait à la BDM, il lui remettait une enveloppe pour lui alors qu’ils ne sont pas de la même génération. Pour dire que Farota était en bons termes avec tous les joueurs, avec tout le monde. Il était jovial, généreux. Que son âme repose en paix dans la grâce de Dieu. Après feu Mamadou Kéïta (gardien de but du Mali à Yaoundé 72), le Mali a eu des problèmes de gardien de but. Mais la façon dont Farota s’habillait me rappelait des gardiens camerounais et nigérian comme Thomas N’Kono, Joseph Antoine Bell et Peter Rufai du Nigeria. Farota était très agile. Il était un battant qui voulait toujours gagner. Au Stade, nous avons eu beaucoup de satisfactions avec Farota. Il faisait partie d’une génération dorée avec les Abdoulaye Kaloga, Lassine Soumaoro, Cheick Oumar Koné, Vieux Djan, Seydou Diarra «Platini», Mohamed Djilla. Ils étaient extraordinaires. Avec ces joueurs, nous allions au terrain pour avoir du plaisir et nous retournions à la maison avec du plaisir”, a dit Seydina Oumar Sow.

Siaka Doumbia

OUSMANE DIAKITé “MARAKA” (PRESIDENT DES SUPPORTEURS DU STADE MALIEN

DE BAMAKO)

“Ousmane Farota a tout donné au Stade malien de Bamako et au football malien”

Ousmane Farota était exemplaire. Au Stade, nous avons toujours voulu que Farota, vu son parcours dans l’équipe nationale surtout à la Can 94, soit un exemple, un repère pour les jeunes footballeurs du Stade. Mais ce que les gens ne savent pas, Farota a été préparé avant cette Can-94 par son club de cœur qu’est le Stade malien de Bamako. Il a fait la gloire du Stade à la Coupe du Mali. Nous ne pouvons que souhaiter un repos éternel à Farota qui a tout donné au football malien”, déclare Ousmane Diakité dit Maraka, président des Supporters du Stade Malien de Bamako.

Babintou Sangaré : “Grâce à Farota, je n’ai connu ni la faim ni la soif”

Ousmane Farota m’a beaucoup aidé dans la vie, il prenait régulièrement mes charges. Il s’est battu pour que je puisse avoir un logement à travers les joueurs de l’équipe nationale. Grâce à Ousmane, je n’ai connu ni la faim ni la soif. Il était très généreux pour tout le monde. Je prie que son âme repose en paix et Dieu l’accueillit dans son paradis éternel”.

Moussa Balla Diakité, ancien ministre des Sports : “Farota était très humble et très disponible”

Ousmane Farota était une forte personnalité, c’est-à-dire quelqu’un qui s’entendait avec tout le monde. En plus de cela, il était apprécié non seulement par ses camarades, mais également les dirigeants sportifs, notamment les responsables de la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports. C’est vraiment quelqu’un de très humble, de très disponible. Nous prions pour le repos éternel de son âme”.

Mamadou Dipa Fané : “Farota était un homme affable, très digne et un responsable”

Je ne retiens que de bonnes choses d’Ousmane Farota. Je viens de faire un petit papier sur lui que j’ai mis sur les réseaux sociaux. Vous savez, Farota était un homme affable, très digne, un responsable et faisant face à toutes ses responsabilités parce que vous ne pouvez pas être un gardien de but sans être responsable parce qu’il décide à la dernière minute d’aller à tous les côtés, c’est le gardien de but seul qui décide. Quant aux joueurs de champ, ils se faisaient aider. Pour moi Ousmane Farota était un grand homme”.

Moussa Bagayoko, ancien gardien de but l’AS Réal : “Farota était un homme très courageux” Moussa Bagayoko, ancien gardien de but l’AS Réal : “Farota était un homme très courageux”

Je commence par présenter mes condoléances à la famille d’illustre disparu et que son âme repose en paix. Je peux beaucoup dire sur Ousmane Farota parce que lorsqu’il venait, c’est son grand frère Abdoulaye Farota qui me l’a confié. Dieu merci, ça été une réussite grâce à Seydou Gouatigui qui nous entraînait tous. Heureusement, grâce à son courage, il a réussi à s’imposer. Même après la carrière sportive, nous continuions à nous fréquenter. Dieu faisant les choses, s’il nous quitte aujourd’hui nous ne font que prier pour le repos éternel de son âme”.

Aly Diop, ancien gardien du SMB et de l’EN : “Bozo était une bonne personne”

Ousmane Farota communément appelé Bozo était une bonne personne. Il était très gentil et aimait accompagner ses jeunes frères comme nous. Il m’a beaucoup aidé dans ma carrière sportive. D’ailleurs, c’est grâce à lui que j’ai signé au Stade malien de Bamako. Tout ce que Dieu fait est bon. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à sa famille. Que son âme repose en paix”.

Rassemblées par Siaka Doumbia

