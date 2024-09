Décidément les dirigeants algériens, sous la houlette des généraux, ont du mal à digérer à la fois les nombreux revers militaires subits ces derniers mois par leurs protégés à Kidal, Aguel Hock, Tessalit et tout récemment Tinzaoutene et surtout la dénonciation de l’accord ( torchon) d’Alger par les Autorités maliennes.

Défaites de la horde, dénonciation de l’accord, ce sont là des événements majeurs qui sont devenus des pilules amères pour ce voisin pyromane.

Et l’offensive déclenchée depuis quelques semaines par les FAMA en vue de chasser définitivement la meute de Tinzaoutene provoque l’ire des généraux algériens. Et pour cause cette localité est devenue depuis des années l’épicentre du terrorisme et du trafic en tous genres. En effet, avec le parrainage et la complicité des dirigeants algériens des groupes de terroristes et des narcotrafiquants se sont solidement installés à Tinzaoutene et ils se livrent à toutes sortes d’activités criminelles. Le tout se fait avec la bénédiction des dirigeants algériens qui ont toujours excellé dans un jeu fait de duplicité, de chantage et de pressions sur les autorités maliennes.

C’est pourquoi il est aujourd’hui aisé de comprendre l’agitation des responsables de cet État voyou. En effet, en plus des déclarations du représentant algérien à l’ONU, l’aviation algérienne multiplie des manœuvres d’intimidation et de provocation dans la zone frontalière entre nos deux pays.

L’explication est simple : l’Etat voyou tente de protéger la horde de criminels opérant à Tinzaoutene et au-delà dans tout le Sahel. En vérité, l’Algérie jette les masques et se dévoile à la face du monde. De 2006 à maintenant, cet État avait toujours su parfaitement réussi à tromper la bonne foi de l’opinion en revêtant le manteau de médiateur dans les rébellions qui ont secoué le nord du Mali. La réalité est tout autre…Le médiateur est en réalité un vulgaire pyromane… D’ailleurs quel est le voisin de l’Algérie qui est à l’abri des manœuvres des dirigeants de ce pays ?

M S/ l’aube

Commentaires via Facebook :