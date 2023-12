Journées communautaire 2023 : Les acteurs de lutte contre le VIH/SIDA engagés pour les objectifs du 2030

ARCAD Santé Plus organise les 20, 21, 22 décembre 2023 à ’hôtel Maeva de Bamako la 18ème édition des Journées Communautaires. Placées sous le parrainage du Secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, Dr Moumouni Issiaka Koné, ces journées mettent la lumière sur l’important rôle des acteurs communautaires dans la riposte contre le VIH/Sida au Mali.

La cérémonie inaugurale du lancement des activités des Journées communautaires 2023 était présidée par le Secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH/Sida, Dr Moumouni Issiaka Koné qui avait à ses côtés le représentant de l’ONU- SIDA, le Président de ARCAD SANTE PLUS, le représentant du Conseil National de la Transition, le représentant des communautés.

Organisées depuis 2005 par ARCAD Santé Plus en collaboration avec ses partenaires durant le mois de décembre dédié à la lutte contre le VIH/Sida, les journées communautaires constituent un cadre d’échange et de valorisation des acteurs communautaires dans la riposte nationale conte le VIH/Sida et les maladies prioritaires, a fait savoir le Président de ARCAD Santé Plus, Dr DOGONI Oumar dans son allocution. Et d’ajouter que c’est également le lieu de rendre plus visible les efforts de ARCAD Santé Plus et ses partenaires du public et du privé dans la lutte contre ces maladies.

Selon le représentant des communautés, Cheick Hamala Sidibé, leur responsabilité est engagée à travers le choix des thèmes consacrés à leur leadership pour l’atteindre de objectif 2030. Pour M. Sidibé, s’il faut reconnaître qu’au Mali, beaucoup d’efforts ont été consentis pour la riposte. Cependant, le chemin reste parsemé d’obstacles, note-t-il. En effet, la dégradation, les différentes crises, humanitaire et sécuritaire sont des facteurs peuvent affecter les acquis.

Des considérations à prendre en compte dans les actions selon le directeur –pays de ONU-SIDA, Dr Marc SABA. Qui, par ailleurs, invité l’ensemble des acteurs à mettre en synergie leurs actions pour davantage résultats sur le terrain. De plus, il demande aux acteurs de prendre également en compte l’environnement international pour mieux corroborer les actions et acquis.

Quant au Secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, Dr Moumouni Issiaka Koné, il a félicité ARCAD Santé Plus pour ses multiples actions et résultats obtenus dans la lutte contre le VIH et les maladies prioritaires. Ses remerciements sont également aller à l’endroit des autorités et partenaires techniques et financiers sans oublier les acteurs communautaires. Il n’a pas manqué de recommander la mise en commun des efforts pour l’objectif 2030 du VIH au Mali.

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

