Le 29 août 2024, des cadres d’Orange Mali, étaient face au public pour parler des avantages de l’application Maxi it.

Les panelistes de cette conférence de présentation du produit Orange ‘Maxi It’, étaient Abdoul Malick Diallo, DRH, Mahamadou Doumbia, DSI, Ousmane Maïga, chargé de la communication digitale, Fadjougou Kéïta , DSEC et Badi Haïdara. La conférence a été introduite par le visionnement d’une vidéo des témoignages des clients d’Orange. Qui, à l’unanimité ont vanté les avantages de l’application. Selon eux, elle a apporté beaucoup de facilités dans leur quotidien grâce ses multiservices (paiement des factures, achat crédit-forfait etc).

Parlant de Maxi it, . Badi Haïdara fera savoir que l’application est une création des ingénieurs maliens. Il s’agit d’une initiative commune Orange Afrique et Moyen Orient. Ladite application offre beaucoup de fonctions et services. Les conférenciers déclarent qu’au Mali l’application est utilisée par plus de 1,5 millions de personnes. En plus des services courants tels l’achat et le paiement couramment utilisés par les clients, les agents d’Orange encouragent les utilisateurs à fouiller la plateforme qui regorge beaucoup d’autres services tous conçus pour satisfaire et faciliter la vie des utilisateurs. Maxi it peut également faire prospérer les affaires de ses utilisateurs investis dans le E-commerce, a assuré Fadjougou Kéita de concert avec ses collègues. Livrant l’avis des clients, M. Kéïta affirme que suivant les retours, il assure de l’adhésion des clients à Maxi It

En perceptive, Orange compte améliorer cette application en performance.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :