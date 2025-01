La saison III du téléfilm « la langue et les dents », qui porte sur la promotion des pratiques nutritionnelles et familiales essentielles, a été projetée en avant-première le vendredi 24 janvier à Bamako. C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo.

Réalisée par Boubacar Sidibé et Niamory Sidibé sous la coordination technique de l’ORTM et du Centre national d’information, d’éducation et de communication pour la santé (CNIECS), la saison III du téléfilm « la langue et les dents », porte sur la promotion des pratiques nutritionnelles et familiales essentielles. Il s’inscrit dans la continuité de la campagne « un pas de plus », organisée par le CNIECS et la DGSHP, lancée à Ségou par le ministère de la santé et du développement social le 29 septembre 2023.

Avant sa diffusion sur les petits écrans dans les prochains jours, le film a été officiellement remis au ministère de la santé par le directeur général de l’ORTM, la télévision nationale. Selon le Directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, la production fait la promotion des bonnes manières pour l’épanouissement de la femme et l’enfant. C’est un film, avec un peu d’humour, qui fait passer le message sur les pratiques familiales essentielles et nutritionnelles en évoquant le rôle de chaque membre de la famille et des leaders traditionnels et religieux dans l’adoption des pratiques qui protègent contre les affres de la vie et le bien-être de chaque enfant.

Il s’agit à travers la série d’amener les familles à un changement de comportement nécessaire pour un environnement où il fait bon vivre. « L’ORTM n’a pas hésité un seul instant à s’insérer dans cette belle aventure puisque dans notre mission de service public figure également la sensibilisation pour un changement de comportement », a rappelé Hassane Baba Diombélé.

Les pratiques familiales essentielles jouent un rôle de premier rang dans l’amélioration de la santé et du bien être de la mère et de l’enfant, a souligné le représentant résident de l’UNICEF au Mali, Pierre N’Gom. Il a salué les efforts du gouvernement malien dans la promotion de la santé et du bien-être de la mère et de l’enfant.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, a pour sa part mis l’accent sur le changement de comportement dans la promotion de la Santé. « Il faut travailler à démédicaliser », a-t-il insisté. A noter que le téléfilm de 24 épisodes a été réalisé grâce à l’appui financier du CANADA à travers son programme intitulé améliorer la statue nutritionnelle des femmes, des filles et des enfants de moins de cinq ans en situation de vulnérabilité.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

