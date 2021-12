Un bus transportant des forains a fait l’objet d’une attaque entre Songho et Bandiagara, centre du Mali. Le premier bilan, selon les sources locales, fait état de 33 civils tués et brûlés vifs dans le bus qui les transportait. L’attaque aurait été perpétrée par les groupes armés non identifiés hier vendredi. Si aucune réaction officielle n’est encore disponible au moment ou nous mettons sous presse, l’attaque suscite une véritable indignation chez nombreux acteurs politiques.

Dans un communiqué, le parti ADEMA parle d’une attaque macabre qui a fait plus d’une trentaine des personnes calcinées et de nombreux blessés. En condamnant l’attaque, les responsables de ce parti disent suivre avec une grande inquiétude le blocus imposé par les groupes terroristes à certains villages du centre du Mali, notamment dans à Bandjagara, Bankass et Niono.

Dans la même logique, l’ancien premier, Moussa Mara, exprime son indignation suite à cette attaque qu’il qualifie de « lâche et barbare contre les civils » entre Songho et Bandjagara et exhorte les autorités à place la protection de populations civiles au rang de leurs prioritaires sécuritaires. La mort de ces trentaines de civiles fait également réagir de nombreuses associations et personnalités issues dans les régions du centre. Beaucoup pointent d’un doigt accusateur la faillite du système sécuritaire et interpellent les autorités à endiguer l’hydre du terrorisme qui endeuille cette partie du Mali depuis plusieurs années.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

