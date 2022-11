La 16ème édition du festival Théâtre des réalités est prévue du 05 au 11 décembre 2022 à Sikasso sous le thème « Crier ses racines ». L’information a été donnée par le président de l’association Act Sept, M. Adama Traoré en faveur d’une conférence de presse organisée ce vendredi 04 novembre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako.

L’Association culturelle Acte SEPT en partenariat avec l’Agence Spirit organise du 05 au 11 décembre 2022 à Sikasso la 16ème édition du Festival Théâtre des réalités. Le président de la fédération des Artistes du Mali, Adama Traoré non moins président d’Act Sept organisatrice du festival était face à la presse ce jour pour annoncer le festival. Il avait à ses côtés Daouda Cissé en charge de la Communication d’ Act SEPT.

Crée en 1996 le festival du théâtre des réalités est un grand rendez-vous pour les acteurs de la culture. Durant une semaine de nombreux artistes et compagnies du monde vont se retrouver à Sikasso pour magnifier la culture dans toute sa forme. La présente édition, seizième du genre va être animée sous le thème « Crier nos racines », et pour le président de Act Sept, la reconnaissance de ses souches et la valorisation de ses racines constituent le soubassement de l’épanouissement et la plénitude humaine. D’autre part, il souligne qu’en portant le choix sur ce thème, ils attendent inviter le peuple malien à davantage cultiver cette cohésion sociale dont il tirait sa force. En effet, comme rappelé par les conférenciers, le Mali est une terre de culture, riche de sa diversité culture et de ses valeurs ancestrales parmi lesquelles on retient cette faculté et grandeur du vivre ensemble. Au programme le festival prévoit des formations, des marionnettes, du théâtre, de la musique, de la danse, des contes, de l’humour, une exposition d’art. Il est également annoncé des journées spécifiques : Journée internationale des volontaires qui sera marquée par l’organisation d ‘ actes d’engagement citoyens ; Un tribunal populaire autour de la corruption , des fresques murales en marge de la célébration de la journée internationale contre la corruption ; et pour commémorer la journée mondiale des Droits de l’Homme, une conférence sera organisée sur la thématique de l’autonomisation des femmes et la fin des violences basées sur le genre. Cette conférence de presse a été opportune pour M. Traoré de raconter le talent, le savoir-faire et l’expertise des acteurs culturels du Mali qui hissent haut le drapeau tant à l’intérieur qu’ à l’extérieur du pays. Il en appelle également à l’accompagnement des partenaires pour le grand bonheur de la culture malienne.

Khadydiatou Sanogo/maliweb.net

Commentaires via Facebook :