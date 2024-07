L’Energie du Mali (EDM-SA) a débuté une opération de coupure de courant dans des usines qui cumulent des factures impayées.

Face à une situation financière critique et un taux d’impayés croissant, la société EDM-SA a procédé à la coupure du courant dans plusieurs installations industrielles de Bamako. C’est ainsi que des usines, comme celle du Groupe Tomota et celles des Libanais, ont été débranchées. Les coupures ont touché de nombreuses usines dans les zones industrielles et ailleurs à Bamako, provoquant des arrêts de production et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Le montant qu’elles doivent payer à EDM s’élève entre 3 à 10 millions F CFA. Après avoir débranché, certains se sont immédiatement acquittés. Parmi eux figure le Groupe Tomota.

Les dirigeants d’usine, tout en reconnaissant leurs difficultés financières, ont exprimé leur inquiétude face à l’impact de ces coupures sur leurs opérations et sur l’économie locale. Un responsable d’usine, sous couvert d’anonymat, a déclaré : « Nous comprenons la position d’EDM-SA, mais ces coupures intempestives ont des conséquences désastreuses sur notre production et sur nos employés. » Et d’ajouter : « Nous espérons trouver rapidement une solution avec l’entreprise pour éviter de telles situations à l’avenir. »

Solutions envisagées

Parmi les solutions proposées, certains promoteurs d’usine suggèrent l’instauration de plans de paiement échelonnés pour les usines en difficulté financière. EDM-SA a également évoqué la possibilité de renforcer les mécanismes de recouvrement des créances pour éviter l’accumulation d’impayés à l’avenir. La coupure d’électricité par EDM-SA dans plusieurs usines de Bamako en raison d’impayés de factures met en lumière les défis financiers et opérationnels auxquels sont confrontées tant les entreprises que le fournisseur d’énergie en ces temps de délestage à outrance. Il est impératif que des solutions durables et équitables soient trouvées rapidement pour assurer la continuité des activités industrielles et la stabilité du réseau électrique au Mali. EDM est en proie à des difficultés financières sans précédent, et confrontée à une accumulation importante d’arriérés de paiement de la part de divers clients, notamment des industries.

Djibril Diallo

