Les membres du comité de pilotage du projet de ‘’Reconstruction et réhabilitation du patrimoine bâti du Site des Falaises de Bandiagara ‘’, se sont réunis le mardi 18 octobre 2022, sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Hamane Demba Cissé. L’objet était de faire le point sur les activités réalisées, d’échanger sur les résultats préliminaires obtenus, les activités en cours et celles programmées et formuler au besoin, des recommandations.

Au moment où le gouvernement du Mali et la Communauté internationale s’attèlent à juguler la crise, celle-ci connaît une expansion vers des zones jusque-là épargnées, en l’occurrence le site des Falaises de Bandiagara. Cette zone a été durement frappée par les tensions et les conflits dont les conséquences ont été la destruction des maisons, des greniers, des céréales, l’enlèvement du bétail, des pertes en vie humaine, la destruction des biens culturels, etc. C’est dans ce contexte que le département en charge de la culture, en partenariat avec l’UNESCO, a initié ce projet de reconstruction et de réhabilitation du patrimoine bâti du site des falaises de Bandiagara (au pays-dogon), avec comme objectif de développer la reconstruction et la réhabilitation du patrimoine détruit, la resocialisation et la bonne conservation des objets cultuels et, la reprise des pratiques et traditions culturelles intra et intercommunautaires.

Dans leurs interventions, le Directeur Exécutif, M. Valery Freland et la Directrice Culture et situations d’urgence de l’UNESCO à Paris, Mme Krista Pikkat, ont rappelé l’attachement de leur institution à la conservation du patrimoine culturel. Pour sa part, le Chef du bureau de l’UNESCO au Mali, M. Edmond Mukala, a indiqué que ce projet est le résultat de la mission conjointe d’évaluation, effectuée sur le site des Falaises de Bandiagara par l’UNESCO et le Gouvernement, à travers le département de la culture, en 2019. Cela, suite à la destruction des biens du patrimoine culturel de ce site : « En réponse aux recommandations issues de cette mission, des fonds ont été mobilisés auprès de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) pour la reconstruction des habitats endommagés ».

Présidant la réunion, le secrétaire général du ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Hamane Demba Cissé, a fait savoir que la tenue de cette réunion du Comité de pilotage témoigne, non seulement de la nécessité et de l’importance du suivi des activités du projet, mais également de l’engagement constant de toutes les parties prenantes. Les activités préparatoires réalisées, notamment l’information, la sensibilisation et la communication autour du projet, ont permis aux principaux acteurs (autorités administratives, collectivités territoriales, autorités coutumières, communautaires et populations locales) de mieux connaître le projet, d’y adhérer et d’exprimer leur engagement pour sa réussite. « Cette réunion doit nous permettre de faire le point sur les activités réalisées, d’échanger sur les résultats préliminaires obtenus, de formuler, au besoin, des recommandations et d’échanger sur les activités en cours et celles programmées », a-t-il déclaré. Avec le financement des partenaires techniques et financiers, notamment l’UNESCO et la Fondation ALIPH, le projet de ’’Reconstruction et réhabilitation du patrimoine bâti du Site des Falaises de Bandiagara’’ a été lancé le 15 août 2022 dans la dite localité.

Bintou DIARRA

