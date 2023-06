La prostitution au Mali, en particulier à Bamako, est devenue un sujet alarmant qui demande une attention constante. En plus des rues et des lieux publics, elle prospère désormais également en ligne. Les femmes n’hésitent pas à exposer leur corps et à se considérer comme des marchandises. Cette dégradation en objets révèle la gravité de la situation, car elles transforment progressivement les réseaux sociaux en véritables réseaux de prostitution. Ces comportements ont des conséquences néfastes sur l’éducation de notre société et son avenir.

Il est impératif de trouver des solutions et des mesures appropriées pour faire face à ce plus vieux métier du monde.

Depuis un certain temps, les médias, les espaces publics et les foyers débattent de la croissance de la prostitution dans notre société. Il est préoccupant de constater que même les femmes mariées, et en particulier les jeunes femmes, sont de plus en plus impliquées dans cette activité. Dans les rues, principalement le long des axes principaux, à certaines heures de la nuit, on peut observer ces femmes faire la queue en attendant des clients. Certains témoignages indiquent même qu’elles abordent directement les passants. Malheureusement, la plupart d’entre elles sont âgées de seulement 15 ans ou plus, ce qui est extrêmement préoccupant. Il est choquant de constater que de nombreuses femmes au foyer, des étudiantes et mêmes des lycéennes sont également touchées. Cette tendance s’est accentuée avec l’essor des smartphones, qui ont donné naissance aux réseaux sociaux actuels. C’est précisément sur ces plateformes que la prostitution a pris une nouvelle tournure. Il est désormais très simple de discuter avec des inconnus via ces réseaux sociaux, incitant de nombreux concitoyens à opter pour cette méthode plutôt que de chercher des relations dans les rues, comme cela se faisait traditionnellement. Cette évolution offre davantage d’opportunités aux initiés de la prostitution pour atteindre leurs victimes. Ainsi, la prostitution est devenue courante dans de nombreux endroits, que ce soit dans les écoles, les administrations, les marchés ou le long des grands axes de la capitale. Les femmes utilisent tous les moyens possibles pour attirer les clients, sans se soucier des risques qu’elles encourent.

Il est essentiel de souligner la responsabilité des hommes qui, malgré leur âge avancé, continuent de fréquenter ces jeunes filles et femmes qui se prostituent par passion ou par contrainte. Il est fréquent de voir des hommes aborder des filles qui n’ont même pas atteint leur maturité. Lorsqu’on les condamne, ils justifient leur comportement en arguant que des filles immatures continuent d’être mariées. Il est inapproprié de comparer ou d’associer ces pratiques honteuses au mariage. Malheureusement, de nombreuses femmes sont enracinées dans cette activité destructrice et continuent sur cette voie. On peut légitimement se demander quel avenir elles et leurs enfants peuvent espérer, ainsi que celui de notre société. Il est courant de voir ces mêmes filles sombrer dans la mendicité à un âge avancé, voire finir en prison ou vivre dans la rue après avoir été libérées. Il est important de noter que la plupart de ces prostituées se livrent également à la consommation de drogues pour faire face à leur situation. Étant désorientées, elles sont incapables de garantir une bonne éducation et un avenir radieux à leurs enfants.

Il est plus sage de prévenir que de guérir, comme le dit l’adage. Ainsi, il incombe à nos autorités de prendre des mesures efficaces pour résoudre ce problème. Il est crucial de reconnaître que les femmes sont avant tout les mères de l’humanité. Si elles fléchissent de cette manière, quel avenir attend leurs enfants qui sont censés être la relève de demain ?

Il est nécessaire de mettre en place des stratégies globales pour lutter contre la prostitution à Bamako. Cela comprend la sensibilisation de la population sur les conséquences néfastes de cette pratique, en mettant l’accent sur l’éducation et la prévention. Il est également crucial d’élaborer des programmes de réinsertion sociale pour les femmes impliquées dans la prostitution, afin de leur offrir des alternatives et des opportunités de vie meilleures.

Parallèlement, il est essentiel de renforcer les lois et les mesures de répression contre les clients et les exploitants de la prostitution. La responsabilité doit être partagée par toute la société, en encourageant le respect des droits des femmes et en combattant les stéréotypes sexistes.

En travaillant ensemble, les autorités, les organisations non gouvernementales et la population peuvent contribuer à briser les chaînes de l’exploitation et à restaurer la dignité des femmes à Bamako. La lutte contre la prostitution ne se limite pas à une question de moralité, mais elle concerne la protection des droits humains fondamentaux et la construction d’une société plus équitable et respectueuse.

M.Yattara

