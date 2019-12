Les rideaux sont tombés sur les travaux du quatrième congrès ordinaire du l’Union pour la République et la Démocratie tardivement dans la nuit du dimanche et lundi dernier à Bamako. Soumaïla Cissé a été reconduit à la tête du parti pour un nouveau mandat.

– Maliweb.net- « Le congrès a montré que l’URD est un grand parti politique », s’est réjoui Soumaïla Cissé, au Palais des sports de Bamako. L’opposant Malien, fraichement élu à l’unanimité par les délégués venus de l’intérieur et de l’extérieur du Mali et habillé en chemise blanche sous les couleurs du parti de la poignée de mains, a exprimé sa fierté devant les militants visiblement fatigués, mais qui ont tenu à rester jusqu’à 00 heures du soir pour attendre les conclusions du 4ème congrès.

« J’ai vu des hommes et des femmes très engagés pour la cause de l’URD. Je vous demande de continuer à croire, car nous sommes une alternative pour le Mali », a exhorté le nouveau président de l’URD, qui n’a cessé de louer le sacrifice consenti par beaucoup de ses fidèles malgré la traversée du désert pendant ces six dernières années. « Beaucoup de gens sont venus parce qu’ils croient à notre projet », a –t-il tenu à l’endroit des nouveaux adhérants. Lequel demande aux militants de s’épauler et de se soutenir.

Pour lui, la tâche sera encore difficile, mais le parti doit s’armer de courage pour vaincre les éventuelles difficultés. « Beaucoup d’entre vous ont perdu leur poste dans l’administration, d’autre ont vu refuser des bourses d’études à leurs enfants, mais je vous dis la vérité triomphera », a tranché l’opposant Mali.

Ces assises de deux jours ont permis au principal parti de l’opposition d’élire un nouveau bureau d’exécutif national. Soumaïla Cissé et le Pr Salikou Sanogo ont été reconduit à leur poste de président et de premier vice-président, pareil pour l’ancien président intérimaire de l’Assemblée nationale Younoussi Touré, qui reste au poste du président d’honneur de l’URD. Daouda Dembélé au poste du secrétaire général, Me Demba Traoré à la communication et l’honorable Bakary Fomba au secrétariat politique. Les présidents des mouvements des femmes et des jeunes ont été confirmés à leurs postes jusqu’à la tenue du congrès des deux instances. Il faut noter que c’est un bureau de plus de 200 membres et une commission d’arbitrage de 124 membres qui ont été approuvés par le congrès du l’URD.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :