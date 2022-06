Les enseignants ainsi que le personnel de l’administration de l’Académie d’enseignement de Ségou sont en grève depuis, le jeudi 02 juin 2022. Selon la synergie locale des syndicats des enseignants, cet arrêt de travail fait suite à la suspension du salaire d’un enseignant de l’Institut de formation des maîtres (IFM) pour abus de pouvoir. Mais, d’autres sources indiquent que le salaire de l’enseignant a été suspendu pour refus de mutation. Les syndicalistes affirment que la grève se poursuivra jusqu’à la régularisation de la situation salariale de leur collège.

Kadiolo :

Problème d’engrais ?

Plus d’une cinquantaine de personnes se sont réunies, le jeudi dernier à Kadiolo, sur la problématique de l’engrais pour la campagne agricole 2022-2023. Selon le chef secteur du service local de l’agriculture de Kadiolo, sur un besoin de 12.160 tonnes exprimé, le secteur ne recevra que 4.109 tonnes d’engrais pour le moment. Pourtant Kadiolo compte 12.821 producteurs organisés au sein de 54 organisations paysannes, souligne-t-il. La rencontre avait enregistré la présence des chefs services techniques, les leaders des paysans, des jeunes, ainsi que des représentants de la CMDT.

Koutiala :

Subvention des intrants agricoles

La région de Koutiala a bénéficié de plus de 980 millions sur les 17 milliards de F CFA dégagés par l’État malien pour subventionner les intrants agricoles. Ce chiffre a été communiqué, le jeudi 2 juin 2022, par les responsables du secteur d’agriculture de la localité. C’était au cours d’une rencontre d’information et de sensibilisation sur la campagne agricole 2022-2023. Les mêmes sources indiquent que la quantité d’engrais pour le secteur de Koutiala est de 6 083 tonnes. Ces engrais seront répartis entre plus de 21 mille producteurs recensés dont 2 250 femmes.

Bafoulabé :

Vers une ouverture d’une unité de concassage à Madibaya

Bientôt une unité de concassage à Madibaya, commune de Fansané, à 20 km de Bafoulabé. L’information a été donnée lors d’une concertation entre des habitants du secteur de « Fansané » et une délégation venue de Bamako, le jeudi 02 juin 2022 à Bafoulabé. Les deux parties ont convenu de la nécessité d’ouvrir une carrière dans la zone pour booster l’économie locale et créer des emplois. La rencontre avait réuni des notables de la localité et des représentants de la mairie de Bafoulabé.

Mopti :

Installation de nouvelles tentes pour des déplacés

Une vingtaine de tentes ont été installées, le 30 mai dernier, pour des nouveaux déplacés internes de Mopti. Selon la direction régionale de la protection civile de la région, ces tentes vont accueillir les déplacés internes qui sont actuellement logés dans des familles ou dans des écoles. Ces huttes ont été offertes par l’Unicef suite à un plaidoyer de l’organisation humanitaire des Nations Unies au Mali. Elles sont installées sur le site de l’annexe du Lycée Hamadoun Dicko de Sevaré.

Kidal :

Un mort et plusieurs blessés après une attaque contre les casques bleus

Une attaque à l’arme légère et lance-roquettes a visé, mardi dernier, pendant environ une heure, un convoi logistique de la MINUSMA aux environs de la ville de Kidal.

Un Casque bleu grièvement blessé a succombé à ses blessures après avoir été évacué. Trois autres soldats de la paix ont également été blessés lors de l’attaque.

L’attaque a été fermement condamnée par le chef de la MINUSMA pour qui, cela « participe aux efforts désespérés des groupes terroristes visant à entraver la quête de la paix au Mali et la mise en œuvre du Mandat de la MINUSMA ». Avant de souligner que, malgré les épreuves et la difficulté de l’environnement opérationnel dans lequel évolue la Mission, « notre détermination à accompagner le peuple et le Gouvernement maliens dans la quête de la paix et de la sécurité reste entière. Rien ne viendra l’entamer ».

Le Représentant spécial salue le courage des Casques bleus protégeant le convoi. Ils ont repoussé les assaillants qui étaient lourdement armés.

Il convient de rappeler que cette attaque est le cinquième incident à survenir dans la région de Kidal en une semaine. Il s’agit là d’un rappel tragique de la complexité de la tâche de la MINUSMA et des menaces auxquelles elle est quotidiennement confrontée.

Minusma :

Deux Casques bleus tués par un engin explosif

Deux Casques bleus de la mission de l’ONU ont été tués vendredi par un engin explosif improvisé dans le centre du pays, a indiqué le porte-parole de la mission Olivier Salgado sur les réseaux sociaux.

Les soldats faisaient partie du contingent égyptien de la Minusma, a indiqué un responsable sécuritaire. Deux autres soldats ont été blessés, a ajouté M. Salgado. L’explosion est survenue près de Douentza (centre), sur l’axe conduisant à Tombouctou (nord). Ce sont les deuxième et troisième Casques bleus tués en trois jours. Un soldat jordanien a succombé à une attaque à l’arme légère et au lance-roquettes contre le convoi dans lequel il se trouvait mercredi à Kidal (nord). Avec plus de 12.000 soldats déployés dans ce pays plongé dans la tourmente depuis le déclenchement d’insurrections jihadiste et indépendantiste en 2012, la Minusma est la mission de l’ONU la plus meurtrière au monde. Depuis sa création en 2013, 174 de ses Casques bleus ont trouvé la mort dans des actes hostiles.

