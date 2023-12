Brèves : Crise d’énergie : Les hôpitaux “énergétiquement assistés”

La crise énergétique que connait le pays épargne peu de secteurs, voire aucun. En attendant de pouvoir reprendre la fourniture normale, Energie du Mali qui a montré sa bonne foi de satisfaire sa clientèle pourrait procéder à une résolution par “cas d’urgence”. Dans cette démarche, le ministère de l’Energie et de l’Eau a annoncé que les hôpitaux ainsi que les grandes structures sanitaires, dotés de groupes électrogènes, ont été approvisionnés en carburant pour assurer leur plein fonctionnement. Une façon de les assister “énergétiquement“ en attendant une résolution définitive de la crise d’énergie. Selon le ministère, ces dotations (120 447 litres) permettent de couvrir les besoins mensuels de toutes les structures sanitaires du pays et que ce processus se poursuivra jusqu’à la stabilisation définitive de la fourniture d’électricité.

Fonction publique : 64 504 dossiers enregistrés pour 1489 postes

Annoncée le 27 octobre, la réception des dossiers de candidature pour les concours de recrutement dans la Fonction publique au titre de l’exercice budgétaire 2023 a pris fin depuis le 30 novembre dernier. Pendant près d’un mois de réception, ce sont 64 504 dossiers qui ont été enregistrés pour 1489 postes à pourvoir. Si 44 760 dossiers ont été réceptionnés à Bamako, Sikasso vient en 2e position avec 6396 devant Ségou 5728 contre 2749 à Mopti, 1015 à Tombouctou et 1725 à Gao. Pour les différents corps, les concours se tiendront durant 8 journées notamment entre le 23 et 31 décembre 2023.

Salon de l’artisanat : Un chiffre d’affaires de plus de 445 millions

Tenue du 23 novembre au 3 décembre 2023 à Bamako, la 4e édition du Salon international de l’artisanat du Mali s’est déroulée sous le thème “l’Artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique“ avec le Burkina Faso comme pays invité d’honneur et la participation des artisans de plusieurs pays africains, de l’Inde, de la Turquie et de l’Iran, a fait savoir le ministère de l’Artisanat. A l’issue du Salon, le bilan établi par le ministère de tutelle fait état de la participation de 1302 exposants pour 190 740 visiteurs et un chiffre d’affaires déclaré de plus de 445,9 millions de F CFA.

EID : Encore le foncier et la justice

Date instituée pour la session depuis des années, les travaux de la 27e session de l’Espace d’interpellation démocratique (EID) se sont déroulés le 10 décembre 2023 au CICB. Pour l’EID de cette année, le secrétariat permanent dit avoir reçu 599 dossiers d’interpellation dont 22 des Maliens établis à l’extérieur. Sur ces 599 dossiers d’interpellation, il révèle que 38 ont été retenus pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus, ajoutant que 4 dossiers d’interpellation ont été satisfaits au cours des travaux de dépouillement. Dossiers constamment évoqués lors des EID, le foncier et la justice sont venus de nouveau dans les débats. “A l’instar des années précédentes, les dossiers reçus pour cette édition portent entre autres sur : les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l’exécution des décisions de justice, les demandes de régularisation de situations administratives“, a indiqué le gouvernement.

Rassemblées par

Alassane

