Après les effets néfastes de la Covid-19, les industriels maliens font désormais les frais de la crise multiforme du pays. Conscient de leur état de souffrance, l’Etat envisage de mettre en place un plan de soutien afin d’alléger le calvaire. Une décision prise en conseil des ministres du mercredi 3 juillet dernier. “Les industries locales, notamment celles de transformation du papier, du façonnage et les imprimeries sont confrontées à de graves difficultés nées des crises sanitaire, sécuritaire et économique de ces dernières années”, ont reconnu les autorités étatiques. Selon le gouvernement, l’élaboration de ce schéma de soutien et d’accompagnement aux industries locales est déjà en cours et sa mise en œuvre permettra de soutenir la production et les investissements dans les unités industrielles, d’augmenter et de moderniser leurs capacités de production afin d’assurer à l’économie de notre pays son indépendance et sa résilience.

Recensement : Dénombrer la population agricole

Après le Recensement général de la population et de l’habitant qui a dénombré 22 395 488 habitants, c’est le Recensement général agricole qui pointe à l’horizon. Celui-ci démarre le 15 juillet prochain avec le dénombrement des exploitations et entreprises agricoles. En prélude à ces travaux, une session de formation a été tenue à l’endroit des agents recenseurs. Ladite formation s’est tenue du 20 mai au 8 juin 2024 dans dix-huit centres et elle a concerné 5586 agents dont 1478 femmes et une liste d’attente de 266 agents. L’objectif de la formation est de renforcer les capacités techniques d’intervention des agents chargés de la collecte et de la remontée des informations sur les modules généraux : agriculture, élevage sédentaire et transhumant.

Météo : Les premières inondations signalées

A peine la saison des pluies installée, l’hivernage arrive déjà avec son lot de dégâts surtout matériels. Dans son compte-rendu périodique, la météo, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, a rapporté les premières inondations de la saison. Alors que la pluie était annoncée dans plusieurs localités du pays le jeudi 3 juillet, c’est à Sagourou qu’il est tombé des trombes d’eau. Avec une quantité de 57,3mm à Koro, le village de Sagourou a été inondé avec des dégâts matériels importants. Auparavant, le jeudi 27 juin, des dégâts matériels importants avaient été également signalés à Yorosso à la suite de vents très violents. Afin de minimiser les dégâts, les services météorologiques exhortent les populations à adopter des comportements suivants notamment en cas d’orages : ne pas manipuler les objets brillants sous l’orage ; ne pas s’abriter sous les grands arbres ; ne pas conduire sous les vents forts et violents ; éviter de téléphoner ou de manipuler son téléphone sous l’orage. “Nous alertons sur la survenance des foudres pendant cette saison des pluies. Soyez vigilants et tenez-vous à l’abri lors des orages”, prévient la météo.

Bamako-Bougouni : Un grave accident causé par l’imprudence

Lundi 1er juillet, début de mois funèbre sur la route nationale 7 (RN7). En effet, à cette date, plus précisément sur l’axe Bamako-Bougouni entre les localités de Zambouroula et Sido, un accident grave de la circulation routière s’est produit avec un premier bilan de 7 passagers tués. Selon le ministère des Transports, qui a rapporté la nouvelle, un car de la compagnie AK Transport, qui partait de Bougouni pour Bamako, a percuté un tracteur en panne abandonné sur la route, puis est entré en collision avec un autre car, appartenant à la compagnie Air Koumantou, en provenance de Bamako. L’accident serait causé par l’imprudence du propriétaire du tracteur, l’excès de vitesse et l’inobservation des règles de la circulation routière par les chauffeurs des deux (2) cars, croit savoir le département des Transports.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :