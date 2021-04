Gao : Un opérateur économique enlevé…

Des hommes armés non identifiés ont enlevé, le dimanche dernier, un opérateur économique à Gao. Selon des sources locales, il était à bord de son véhicule avec sa femme quand les ravisseurs se sont emparés d’eux. Les mêmes sources indiquent que sa femme a été relâchée peu après le rapt. Les causes de l’enlèvement ne sont toujours pas connues.

KADIOLO

Réduction du prix du litre d’essence

Baisse du prix de carburant dans certaines stations de la ville de Kadiolo depuis le samedi 9 avril 2021. Selon les consommateurs, le prix du litre d’essence est passé de 600 F CFA à 520 F CFA cette semaine. La baisse est consécutive à l’ouverture d’une nouvelle station dans la ville, indiquent les mêmes sources.

ROUTES:

Une interconnexion par la route avec Banjul est en projet

Bamako, pourrait être reliée par la route à Banjul en Gambie. La faisabilité d’un tel projet serait en cours d’étude. Il s’agit d’une ambition née de la volonté commune des gouvernants des deux Etats de lever les obstacles, notamment douaniers, à la libre circulation des personnes et des biens préconisée par la CEDEAO.

C’est en droite ligne de cette volonté de « stimuler l’économie par le commerce » entre les deux peuples qu’une délégation malienne s’est rendue en Gambie récemment pour discuter du sujet.

« Le Mali souhaite une coopération et une collaboration avec la Gambie pour faire en sorte que les bus et les passagers transportant des marchandises essentielles entre Banjul et Bamako passent à un niveau supérieur en termes de commerce et aussi pour améliorer la collecte des recettes », a confié Ousman Bah, responsable des affaires commerciales de la Gambia Revenue Authority (GRA).

Ne pouvant réussir cette liaison routière sans emprunter le territoire Sénégalais, les deux parties ont exhorté ce dernier à lever ses barrières douanières pour faciliter le transit interétatique.

Le Mali, un Etat sans littoral, mais dont le sous-sol regorge d’hydrocarbures, se livre à cet exercice de lobbying auprès des Etats voisins disposant d’ouverture sur la mer et capables d’offrir des allègements afin de faire de leur port, sa porte d’entrée naturelle.

