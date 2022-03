Pénurie d’essence dans les stations d’essence. Avant-hier dimanche, de passage dans une station Total de la rive droite, un des pompistes nous a fait signe de la main qu’il n’y avait pas d’essence. Par curiosité, nous lui avions posé la question de savoir si les agents étaient en grève. Ce qui n’était pas le cas, selon lui. Mais comment une multinationale comme Total peut-elle manquer de carburant ? A ses dires, cette situation est récurrente maintenant chez eux et ça dure depuis deux mois. Ce qui fait que plusieurs stations de Total sont en manque constant d’essence. A en croire l’agent, la pénurie est due à un manque de carburant dans les dépôts Total.

A défaut d’avoir la vraie raison de cette panne sèche auprès des responsables de la direction de Total-Mali, qu’est-ce qui peut bien justifier cette pénurie alors que les stations d’essence privées de Bamako et autres multinationales travaillent normalement ?

PRESSE : Les éditions Faso inaugurées

Le dimanche dernier, les éditions Faso ont pris leur véritable envole à travers une cérémonie d’inauguration en grande pompe. Situés à Kalaban Coro, le jeune groupe de média a été lancé par Boubacar Yalcouyé, directeur de publication du quotidien Le Pays, créé en 2013.

Avec neuf ans d’expérience, Le journal Le Pays est la locomotive des Editions Faso. La nouvelle bâtisse regroupe une imprimerie haut de gamme avec une grande capacité de production et de tirage, le site fasomali.com avec web T V et une radio F M en ligne.

La cérémonie de coupure symbolique de ruban des Editions Faso a été couplée au tournoi de football Faso, composé des équipes de Kalaban Coro.

Aux âmes biens nées, la valeur n’attend point le nombre des années. Bon vent et courage à notre confrère Yalcouyé, qui fait un pas de plus dans l’entreprenariat jeune.

GAO : Attaque terroriste au poste de Ntahaka

Lundi 7 mars vers 4h du matin, le poste de Ntahaka situé à 60 km de Gao, a été attaqué par des présumés terroristes. Selon des témoins, un soutien aérien a aussitôt été déployé sur le terrain. Le bilan officiel est de 7 tués, 2 morts et 2 blessés légers côtés FAMa, selon un communiqué de presse de la Dirpa. À noter que l’armée française a une base militaire non loin de Ntahaka

RAMADAN : Le compte à rebours !

Dans un communiqué rendu public le jeudi 3 mars, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a annoncé que le croissant lunaire a été aperçu le même jour à Bamako notamment à Doumanzana Nafadji par l’Imam du quartier, Ahmed Doumbia ainsi que son frère Mohamed Doumbia. En conséquence, le département de tutelle indique que le Chaabane ou Sounkalo Makono a débuté sur toute l’étendue du territoire national le vendredi 4mars 2022. C’est donc le compte à rebours qui a été déclenché et les fidèles musulmans n’ont plus que moins d’un mois pour entamer le mois de jeun.

Vers la création des directions régionales

Réuni en session ordinaire le mercredi 2 mars passé, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création et au cadre organique des Directions régionales et des services subrégionaux des Affaires religieuses et du Culte. Selon le gouvernement, ces directions régionales et services subrégionaux des Affaires religieuses et du Culte représenteront au niveau régional et local, la direction nationale des Affaires religieuses et du Culte. Le gouvernement précise que les projets de texte sont initiés en application du Décret n°2017-0267/P-RM du 21 mars 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction nationale des Affaires religieuses et du Culte. Ainsi, leur adoption consacre la création desdites directions et services et permet de les doter pour les cinq prochaines années en personnel nécessaire à l’exécution de leurs missions

TRANSPORTS : Le train-voyageur arrive

Dans le cadre de la réhabilitation des voitures-voyageurs, une locomotive a effectué des mouvements entre les ateliers centraux de Korofina et la gare ferroviaire du District de Bamako. Les tractions ont eu lieu le vendredi 4 mars 2022 entre 10 heures et 13 heures. De bon augure en vue de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes.

Le coton malien est arrivé à bon port

Parti de Gogui, ville frontalière avec la Mauritanie, le lundi 28 février, le 1er convoi de 53 camions transportant du coton malien est bien arrivé à bon port. Au Port Autonome de Nouakchott dit Port de l’amitié, les 1600 tonnes de fibre de coton ont été bien réceptionnées, rapporte la Compagnie malienne pour le Développement des Textiles au grand bonheur de son PDG, Nango Dembélé qui s’est réjoui de l’ouverture de ce nouveau corridor. En effet, il constitue un véritable moyen de désengorgement des usines d’égrenage de la CMDT et, d’autre part, une assurance pour le respect strict des clauses relatives aux délais des contrats signés.

Rassemblées par la Rédaction

