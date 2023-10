Le centre et le nord du Mali : Des Groupes terroristes enrôlent des enfants de 12 à 15 ans

Après leur débandade dans le Centre et le nord du pays, les groupes terroristes ne sachant quoi faire, sont en train de s’adonner à d’autres pratiques. Depuis un certain temps, ils recrutent de plus en plus des enfants, âgés de 12 à 15 ans, pour les enrôler comme combattants dans les différents réseaux terroristes.

Cette pratique, de plus en plus fréquente, est une violation de la loi, un danger pour nos populations et pour l’avenir de notre pays, révèle le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a informé le Conseil des ministres du 25 octobre dernier.

La vigilance doit être de mise pour barrer la route à leur plan diabolique.

Axe Sikasso-Heremakono : Le calvaire des usagers

Voyager sur l’axe Sikasso à Yèrèmakono n’est point de tout repos. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir circuler sur cette distance de moins de 50 km. Et pour cause la présence accentuée des trous géants au milieu de cette voie, imaginez vous: « goudronnée ». Les gros porteurs, les cars et les petites voitures roulent à peine à 20 km/heure.

A défaut de refaire entièrement le revêtement (pas envisageable en ce moment pour des raisons économiques), le service chargé des routes au Mali pourrait colmater les brèches et permettre aux usagers de rouler sans casser leur châssis.

Construite il y a plus de dix ans, ladite route est très fréquentée à cause de la sécurité relative qui y règne, comparativement aux autres axes menant au Burkina Faso.

Les responsables du département des transports sont interpelés afin de mettre fin au calvaire des usagers.

Rassemblées par

Mamadou Sidibé

