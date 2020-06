Le gouvernement malien revoie le prix des intrants agricoles en baisse

Après la résolution de la problématique autour du prix du coton graine, le premier ministre Dr Boubou Cissé vient de trouver une solution à l’autre problème qui menaçait les cotonculteurs maliens : l’augmentation du prix des intrants agricoles. « Avec l’accord du Premier ministre Docteur Boubou Cissé, le GIE-Approvisionnement en entrants et appareils de traitement a décidé de céder aux producteurs, les engrais du système coton, à savoir le complexe coton, le complexe céréale et l’urée aux mêmes prix que la campagne dernière », lit-on dans le communiqué de presse du 25 juin 2020 du GIE-Approvionnement en intrants et appareils de traitement. La même source indique que le sac de 50 kg, payé au comptant, sera cédé au prix de 11 000 FCFA tandis que cédé à crédit, le même sac sera à 11 658 FCFA.

Rappelons que l’annonce de la baisse du prix du kilogramme de coton graine pour la campagne agricole 2020-2021 et l’augmentation du prix des intrants agricole avait créé une véritable crise dans le monde agricole. Une crise que même la subvention octroyée par le gouvernement pour ramener le kilogramme du coton à 250 FCFA n’avait pas pu résoudre. Avec cette baisse du prix des intrants, le Mali pourrait maintenant espérer sur une bonne campagne agricole 2020-2021.

Pour raison de coronavirus, les étrangers exclus du pèlerinage 2020

Les étrangers sont exclus du pèlerinage 2020 à la Mecque en raison de la pandémie du coronavirus. Selon les autorités saoudiennes, rapportent nos confrères de RFI, « seul un millier de pèlerins se trouvant déjà en Arabie saoudite seront autorisés à pratiquer le « Hadj » cette année ». Outre cela, l’accès à la Mecque ne sera pas autorisé aux personnes âgées de plus de 65 ans. Cette annulation du pèlerinage pour les étrangers constitue une véritable déception pour les musulmans de part et d’autre le monde. Sur RFI, Mohamed Kéita, pèlerin au Mali confie : « Je suis vraiment déçu cette année. On a même payé la quasi-totalité [des frais], se désole-t-il. Sur les 3 millions, on avait déjà payé 2 millions. Vous voyez un peu ce que ça fait. » Pour sa part, Boubacar Niambele, confie à la même source : « Pour beaucoup de musulmans, si une fois qu’ils ont décidé de partir, il y a quelque chose qui les empêche, c’est une mini-catastrophe, explique-t-il. Pour eux, c’est vécu comme s’ils n’étaient pas de bons musulmans. Et s’ils mourraient, ça veut dire qu’ils n’auraient pas fait cela pour compléter la pratique musulmane. »

Initiative présidentielle : 1270 tonnes de vivres pour les populations de Kayes

L’opération de distribution gratuite de vivres a été officiellement lancée à Kayes le 25 juin 2020. Ce lancement a été effectuée par le gouverneur de la région, l’inspecteur de police Mahamadou Z SIDIBE. Au total, 1 270 tonnes de vivres seront distribuées aux populations bénéficiaires des différentes communes du cercle de Kayes. Cela, « en réponse à l’impact socio-économique de la maladie du COVID-19 initié par le président de la République son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA », lit-on dans une annonce sur la page Facebook du Gouvernorat de Kayes.

Cette cérémonie de lancement a eu lieu dans l’enceinte du gouvernorat en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles. Les communes bénéficiaires de cette aide présidentielle sont : la commune urbaine de Kayes, Liberté Dembaya, Khouloun, Goumera, GoryGopelaKolimbiné et Bangassi.

A cette cérémonie de lancement, le gouverneur a lancé cet avertissement aux maires des différentes communes :« Je veux une distribution avec objectivité,transparence et communication.Faites en sorte que ces aliments arrivent aux vrais bénéficiaires, socle de réussite de cette opération de distributions gratuites ».

Fin de grève des syndicalistes du secteur de la santé à Kayes

Dans la région de Kayes, la grève décrétée par les syndicats du secteur de la santé a pris fin le vendredi 26 juin. Commencée le mardi 23, la grève a duré trois (3) jours. La cessation des travaux avait pour but d’exiger aux responsables du secteur la restauration des primes des zones difficiles d’accès et le versement des primes prélevées depuis le mois de janvier.

Axe Kayes-Sadiola : Plus de 50 moutons tués par un chauffeur

Courant vendredi 26 juin 2020, plus de 50 moutons d’un troupeau ont été tués par un camion en partance pour Sadiola. L’incident aurait été produit vers 4 h du matin. Se fiant aux indiscrétions, ce massacre d’animaux a été fait par un conducteur de camion non identifié.Pour l’instant, les raisons de l’incident restent inconnues.

Période hivernale et ses impacts sur l’étude des élèves à Ansongo

En cette période hivernale, les autorités scolaires d’Ansongo regrettent l’absence des élèves dans les salles de classe. Dans la plupart des cas, cette absence s’explique par le fait que nombreux sont ces élèves qui sont envoyés aux champs par les parents.Ce fait déplorable devient quasiment récurrent chaque année dans le cercle. Pour s’attaquer au problème, les autorités scolaires ont initié une rencontre de sensibilisation des parents afin qu’ils laissent les enfants poursuivre leurs études.

Sadiola : Un jeune orpailleur décédé suite à ses blessures

A Sadiola, un jeune orpailleur a finalement tiré sa révérence suite à ses blessures. Seulement âgé de 25 ans, l’exploitant de l’or a été surpris par un écroulement dans une mine artisanale en date du mercredi 24 juin 2020. Grièvement heurté, le jeune homme avait été transporté à l’hôpital régional de Kayes. Après tous les efforts, l’orpailleur décède le jeudi 25 juin à l’hôpital.

Sikasso : une mission du conseil régional s’est enquise de l’état d’avancement des travaux de rénovation d’une piste agricole

Au cœur de la région de Sikasso, une mission du conseil régional a visité, jeudi 25 juin 2020, les travaux de rénovation de la piste agricole Loloni-Nimbougou, sur le territoire malien et Oueleni, au Burkina Faso. Par la réalisation de ces travaux, il s’agit de rendre plus praticable, voire de faciliter l’écoulement des produits agricoles entre notre pays et le Burkina. Estimée à une valeur de 60 millions, l’infrastructure est, selon Studio Tamani, financée par la coopération danoise.

