Après Kidal, le ministre de la Santé et du Développement social était dans les régions de Ménaka et Gao la semaine dernière. Comme dans la Cité des Ifoghas, elle était accompagnée des responsables des Organismes de protection sociale (OPS) au Mali. A Ménaka, le Colonel Assa Badiallo Touré a remis un lot important de vaccins au Directeur régional de la Santé. Elle a également offert un lot important de médicaments composés de plusieurs spécialités au bénéfice des structures de soins de la région.

Après la visite des unités du Centre de santé de référence (CsRef) et la remise des médicaments, Madame le ministre a également procédé à la donation de 100 kits alimentaires aux couches vulnérables de la région et elle a annoncé l’arrivée prochaine de 200 tonnes de céréales en guise de réponse à la situation alimentaire très préoccupante dans la région de Ménaka.

De retour de Ménaka, le Colonel Assa Badiallo Touré a procédé à la remise de 70 tonnes de produits alimentaires (mil, riz et huile) aux démunis et aux déplacés de la région de Gao. Soucieuse de l’amélioration des conditions de travail des agents socio-sanitaires et de la qualité des soins, le ministre de la Santé et du Développement social a visité respectivement les différents services de l’Hôpital régional de Gao (imagerie, maternité, laboratoire…). Elle a ensuite mis l’accent sur l’état des lieux et indiqué que des mesures sont en cours pour pallier les insuffisances signalées par les responsables. Elle a enfin exhorté le personnel à redoubler d’efforts pour consolider le courage dont ils ont toujours fait preuve.

«Les dispositions sont en cours pour lever le blocus et créer les conditions pour que Ménaka soit ravitaillé de façon continue», a promis le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Colonel-major Ismaël Wagué. Et d’assurer, «le problème du Mali, c’est le terrorisme et les autorités sont à pied d’ouvre pour prendre le problème à bras-le-corps» ; En tout cas, le week-end dernier, le gouvernorat a annoncé que 10 camions contenant 200 tonnes de riz sont arrivés à Ménaka sous escorte des FAMa «sans aucun incident» !

CRISE SÉCURITAIRE : Le nombre de déplacés internes en baisse

En 2023, le nombre des personnes déplacées internes (PDI) au Mali a diminué de 9 %. C’est ce qu’a annoncé la Direction nationale du développement social dans un rapport produit en décembre 2023 et dénommé «Matrice de suivi des déplacements» (DTM). Le document donne un aperçu des déplacements et des besoins humanitaires dans les localités d’accueil de ces déplacés. De 391 000 en septembre 2023, le nombre des PDI est passé aujourd’hui à 354 739 personnes. Le rapport indique que cette baisse a été constatée dans les régions de Tombouctou, Bandiagara, Kidal, Douentza et Mopti. Il précise que, contrairement à ces localités, le nombre des déplacés a augmenté ailleurs, notamment à Gao avec 2 %, Ménaka avec plus de 28% et Ségou avec 2,4 %.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), plus de la moitié des 354 739 personnes déplacées dénombrées en décembre 2023 (58 %) sont des enfants âgés de 0 à 17 ans. Il a joute que, au 31 décembre 2023, le nombre de réfugiés et demandeurs était estimé à 66 722 tandis que celui des rapatriés à 85 683. Le rapport a rappelé que les tensions communautaires et les catastrophes naturelles, les conflits armés sont, entre autres, les principales raisons de ces déplacements. Les personnes déplacées sont principalement originaires de Ménaka, Bankass, Gourma Rharous, Bandiagara, Niono, Douentza, Gao, Ségou, Kidal, San, Djenné, Tombouctou, Mopti… Le document note aussi que, au cours de l’année 2023, le système d’enregistrement biométrique a détecté près de 14 000 cas de doublon et de fraude.

Malgré cette baisse notoire, le centre du pays continue d’enregistrer de nouveaux déplacés depuis le mois de novembre. C’est le cas dans la région de Bandiagara où le nombre de déplacés est estimé à plus de 42 200. Des déplacements favorisés par des attaques des villages et des hameaux de la région. N’empêche, plus de 800 000 PDI dans le pays ont pu retourner chez elles entre juillet 2013 et décembre 2023.

GAO : Le marché des légumes ravagé par un incendie

