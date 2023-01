Relance du trafic ferroviaire Bamako : Des pièces de rechange des locomotives maliennes bientôt acheminées à Bamako !

Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures, à la tête d’une délégation, séjourne à Dakar au Sénégal pour une visite de travail. Cette visite est relative aux modalités de récupération des pièces de rechange pour les locomotives maliennes (CC2205 et CC2207).

Après une séance de travail qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale, le Ministre DEMBÉLÉ Madina SISSOKO et son homologue du Sénégal, Monsieur Mansour FAYE, ont effectué une visite d’inspection des pièces de rechange à Diamniadio et à Thies. Ils ont pu voir de visu ces matériels essentiels à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes.

Ouf de soulagement !

À l’issue de la visite, les techniciens cheminots du Mali et du Sénégal ont fait le tri des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes. Dénouement heureux pour ce processus qui peine depuis plus de quatre (04) ans. Le leadership et le pragmatisme de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures a pesé positivement dans la balance.

L’issue heureuse de ce processus d’acquisition va consolider la relance définitive du trafic ferroviaire (Bamako-Kayes) qui était adossée à la disponibilité des pièces de rechange.

Cellule Communication du Ministère des Transports et des Infrastructures !

Primature :

Le Premier ministre préside le Conseil d’Orientation de la Refondation de l’État

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga a présidé, ce vendredi 27 janvier 2023, le Conseil d’Orientation de la Refondation de l’État.

Cette instance, qui réunit les membres du Gouvernement, a pour mission d’orienter et d’impulser la mise en œuvre du Cadre stratégique de la Refondation de l’État.

Au menu des échanges de la rencontre l’examen du rapport de démarrage du suivi de la mise en œuvre des actions du Cadre Stratégique de la Refondation de l’État (CSRE 2022-2031) et ses Plans d’Actions.

Ce Cadre de la Refondation de l’État a pour objectif général d’assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR).

CCRP /Primature

