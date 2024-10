Transition : La présidentielle finalement prévue en 2025 ?

Les autorités de la Transition ont-elle décidé d’organiser la présidentielle, donc de passer la main à un président élu en 2025 ? C’est en tout cas l’espoir que suscite la réapparition d’un chapitre «élections» dans le projet de loi de Finances 2025. En effet, retirés in extremis de la loi de finances 2024, les frais liés à l’organisation des élections générales réapparaissent dans celle qui se trouve sur la table du Conseil national de Transition (CNT) dont la session budgétaire s’est ouverte le lundi 7 octobre 2024.

Le nouveau budget électoral est en hausse de 10 milliards de F CFA par rapport à celui de 2023. En effet, le montant alloué aux «dépenses électorales» s’élève à 80,750 milliards de F CFA, contre les 70,750 milliards de F CFA prévus en 2023. On note aussi une hausse du budget de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) qui passe de 4,935 milliards FCFA à 6,093 milliards de F CFA. Si les coûts des élections réapparaissent, les dates de la tenue des scrutins demeurent méconnues. Il faut rappeler que la présidentielle avait été initialement prévue pour février 2024 avant d’être officiellement reportée, en septembre 2023. Et depuis, aucun nouveau calendrier électoral n’a été dévoilé ni par le gouvernement ni par l’AIGE.

AES : Les contours de la libre circulation au Sahel balisés à Bamako

Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont fait un «pas qualificatif» vers l’adoption d’un document unique de voyage à l’occasion des travaux des experts sur l’harmonisation des documents de voyage organisé à Bamako du 2 au 3 octobre 2024. Les discussions ont porté sur la création d’un passeport et d’une carte d’identité biométrique communs ainsi que sur l’établissement d’un visa communautaire. Ces mesures visent à renforcer la sécurité documentaire, à faciliter les déplacements des populations et à favoriser l’intégration régionale.

«Ces deux jours d’échanges ont permis de faire un pas qualificatif vers l’objectif ultime de mise en circulation d’un passeport biométrique sécurisé de l’Alliance des États du Sahel», s’est réjoui le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile lors de la cérémonie de clôture. Selon lui, cette avancée traduit la volonté et l’engagement des chefs d’États des trois pays à «garantir la mise en circulation de documents de voyage et d’identité biométriques fiables et sécurisés». Et d’ajouter, «les résultats obtenus constituent un tournant décisif vers la concrétisation de la vision des chefs d’État de l’AES : créer un espace où les citoyens burkinabé, maliens et nigériens pourront circuler librement, sans entraves». Selon des experts, les travaux ont notamment recommandé, entre autres, l’élaboration de spécifications techniques communes pour les documents de voyage.

SANTE: L’OMS indique que 996 personnes sont décédées du mpox en Afrique cette année 2024

Selon un dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le mpox dans la région africaine, un total de 15 pays ont été touchés par la maladie et ont une transmission active, définie comme les cas signalés au cours des six dernières semaines. Au total, 37 325 cas suspects, dont 996 décès et 6.602 cas confirmés, ont été signalés depuis le début de l’année 2024 dans la région, a indiqué l’OMS. Elle a indiqué qu’un nombre important de cas suspects n’ont pas encore été testés et «ne sont donc jamais confirmés» en raison d’une capacité de diagnostic limitée.

Xinhua

