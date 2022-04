Depuis plusieurs années, Douga, un jeune Malien en situation irrégulière depuis qu’il a atteint la majorité, travaille dans la ferme d’Éloïse, maraîchère en Sarthe. Stage, apprentissage et désormais CDI : le jeune homme rêve de pouvoir construire sa vie autour de son travail. Elle a choisi de le soutenir coûte que coûte, quitte à se mettre la loi à dos.

« Il faut arrêter de vouloir rester caché, autrement on n’avance pas. » Témoigner à visage découvert. C’est ce qu’ont accepté de faire Éloïse de Beaucourt et Douga. Pourtant, la maraîchère sarthoise et le jeune Malien en situation irrégulière qu’elle emploie le savent, « attirer la lumière sur nous, c’est s’exposer à des risques ».

L’histoire de Douga débute au Mali, dans une fratrie de six. Lui n’a pas le même père que les autres, la situation est compliquée, les rapports avec son oncle aussi. Sans vraiment lui laisser le choix, il l’envoie au Maroc. De là, le jeune garçon qu’il est alors, finit par monter dans un bateau direction l’Espagne, avant d’arriver en France, au Mans, fin 2018, à l’âge de 16 ans. « Je ne parlais pas français, je me débrouillais un peu », se souvient-il. Il est pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, qui confirme son statut de mineur isolé.

Cette exposition sous les projecteurs de l’actualité pourrait l’aider à régulariser sa situation.

Espace aérien du Mali :

British Airways privée de survol

Un vol de la compagnie aérienne British Airways entre Londres et Accra a été contraint de faire demi-tour et repartir vers Malaga, l’entrée de l’espace aérien du Mali lui ayant été refusé. La route a depuis repris, en évitant le pays.

Le 8 avril 2022, le vol BA81 de la compagnie nationale britannique entre sa base à Londres-Heathrow et l’aéroport d’Accra-Kotoka était parti comme prévu, le Boeing 777-200ER avec environ 200 passagers à bord devant arriver au Ghana à 19h35. Mais le survol du Mali lui a été refusé, et faute de carburant pour un contournement du pays l’avion a fait demi-tour et s’est posé à Malaga. Une fois son ravitaillement terminé, l’appareil a fait son retour à Londres en milieu de soirée.

L’Autorité civile de l’aviation ghanéenne (GCAA) a expliqué dans un communiqué samedi que « le vol de British Airways BA081 n’a pas pu atterrir à Accra le 8 avril 2022 en raison de la restriction de l’espace aérien du Mali. Par conséquent, le vol BA a dû retourner à Londres. British Airways a informé ses passagers en conséquence ».

Le vol BA81 a de nouveau été opéré samedi et dimanche, mais chaque fois en Airbus A350-1000 et en évitant le Mali par l’est : le détour par espace aérien du Niger a ajouté une heure de vol samedi et deux dimanche, l’heure de départ restant la même (14h00 à Heathrow).

Macron et Lepen au second tour :

Les résultats laissent les Maliens de marbre

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle française n’ont pas soulevé les foules au Mali. Dans un contexte de froid diplomatique entre les deux pays, la guerre en Ukraine et de hausse de prix, la campagne a été très peu suivie.

Ils sont quelques-uns à pointer du doigt les invariants de la politique française où le verbe remplace l’action et l’action annule le verbe.

