Vers une baisse conséquente des prix d’électricité

C’est dans la totale discrétion que la société Edm Sa compte faire face aux multiples problèmes qui l’assaillent et la rongent. En plus d’être très avancé dans l’apurement de ses dettes, le nouveau directoire s’est assigné comme mission d’exceller dans bien de domaines où tous les précédents se sont cassé les dents : la lutte contre la fraude et le réinvestissement dans les infrastructures. Pour le premier aspect, la stratégie devrait reposer, à en croire nos sources, sur une maîtrise totale des branchements grâce à un système de contrôle digitalisé. Quant aux investissements, ils vont concerner les infrastructures de transport de l’énergie produite. L’un dans l’autre, les mesures en gestation devraient déboucher sur une chute conséquente du prix de l’électricité à la source. De 80 francs CFA, le kilowatt pourrait passer à 60 francs, soit une différence de 20 francs susceptibles d’impacter sur le prix de vente.

17 nouveaux généraux ratent leur consécration

Les Forces armées maliennes sont dans l’expectative d’une vingtaine de nouveaux grades de général de division. La mesure aura circulé sous les manteaux toute la semaine dernière et agité les salons feutrés de la Grande Muette avant d’avorter pour des motifs non élucidés. Nombre d’observateurs croient savoir toutefois que la publication de la liste des heureux bénéficiaires a été suspendue à cause des malaises et grincements de dents qu’elle pourrait susciter dans les rangs. Mais il s’agirait, selon toute vraisemblance, plus d’un ajournement et non d’un renoncement définitif à une mesure qui jure avec les tendances actuelles au sein l’armée. En effet, l’augmentation du nombre de généraux, en plus d’être manifestement disproportionnée aux résultats engrangés sur le théâtre des opérations, entraîne une augmentation subséquente des dépenses publiques induites aux avantages et émoluments qu’engendre chaque avancement.

La Rédaction

