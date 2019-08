La villa des hôtes, vous la connaissez ? Tout le monde ou presque la connait, cette célèbre villa rénovée à coup de milliards par les Chinois sur instruction du président ATT qui pensait s’y installer tranquillement après les bons et loyaux services rendus au Mali. La villa des hôtes, c’est cette villa dont l’achèvement des travaux de la rénovation, ATT ayant été débarqué avant la fin des travaux, avait fait l’objet de discussions vaines sous la transition avant qu’IBK ne vienne, à cause de son goût du luxe, obliger le trésor à y injecter d’autres milliards. Cette villa destinée, à l’origine à son prédécesseur, IBK l’adore tellement (il en est quasiment tombé amoureux) qu’il ne la quitte plus. Il s’y trouve tout le temps et y tient toutes ses rencontres et réunions, les officielles et les officieuses ; les diurnes comme les nocturnes. Des témoins affirment d’ailleurs que le président ne quitte plus cette maison et qu’il se rend rarement à Sébénikoro.

Quand des proches d’IBK veulent devenir Canadiens

En 2018, apprend-on, à cause de l’incertitude qui planait sur la réélection du président Ibrahim Boubacar Kéïta, des dispositions sérieuses avaient été prises par plusieurs de ses proches en termes de départ et d’installation en hors du pays. En clair, l’option «Soumaïla Président» avait été prise en compte par le camp d’en face et le scénario qui allait avec avait aussi été élaboré : des devises avaient été transférées, des villas et autres appartements acquis, la quasi-totalité des biens transférés. IBK a été réélu, mais le dispositif n’a pas pour autant été démonté. Au cas où…Pire, on a même décidéde passer à la vitesse supérieure en sollicitant l’acquisition de nationalité double pour ceux qui n’en ont pas. C’est ainsi que l’on apprend qu’un très proche d’IBK, à travers sa fiancée, qui y réside, veut se faire naturaliser Canadien. N’en soufflez mot à personne.

Le secrétaire d’Etat Adama Sangaré serait-il un tenancier de bars et maisons de passe ?

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé de l’Aménagement et de l’Equipement rural, Adama Sangaré, est un bon vivant. Cela, nous le savions bien avant qu’il ne fasses son entrée dans le gouvernement. C’est un homme relativement riche, nous le savions également, rien qu’aux signes extérieurs de richesse qu’il montre. Cependant, qu’il ait tiré l’essentiel de sa fortune de bars et autres maisons de passe, nous étions loin d’imaginer cette triste réalité connue, pourtant, de nombre de nos compatriotes ; surtout ceux qui habitent la Commune VI. En réalité, pour ce qui nous concerne, détenir un bar n’est pas grave, aimer la vie, non plus ; ce qui, pour nous, par contre, n’est pas digne d’un membre du gouvernement, c’est être promoteur de maisons de passe. Or, notre ami secrétaire en détient bel et bien en Commune VI.

