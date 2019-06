Le Consortium Danaya Voyages et Al-Omra (deux agences de référence) est aujourd’hui prêt pour le transport des pèlerins de la filière privée dans le cadre de la campagne 2019 du Hadj. Pour ce faire, la Compagnie aérienne Turkish Airlines s’est engagée à céder l’exclusivité de tous ses vols charters au Consortium. Ainsi, les pèlerins quitteront Bamako pour la Mecque du 16 au 30 juillet en vols directs et les vols retours sont programmés du 17 au 27 août prochains. D’ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour que les pèlerins puissent effectuer le voyage dans de meilleures conditions possibles.

Le Consortium Danaya Voyages-Al Omra avec Turkish Airlines offrent des tarifs exceptionnels avec des vols charters

Le départ des pèlerins en vols directs prévu du 16 au 30 juillet. Et les vols retours prévus du 17 au 27 août prochain

Danaya Voyages et Al-Omra se donnent la main dans un consortium pour le transport des pèlerins de la filière privée, en partenariat avec Turkish Airlines réputé être l’une des meilleures compagnies de transport aérien.

L’information a été donnée, samedi dernier, lors d’une rencontre avec la presse, à l’Hôtel Amitié, en présence de plusieurs personnalités dont le directeur de la Maison du Hadj, Dr Hamza Maïga, la présidente de l’Association malienne des agences de voyage et de tourisme (Amavt) Mme Cissé Fatimata Kouyaté. Sans oublier le responsable de Danaya Voyages, Bakary Diawara et le directeur général de l’Agence Al-Omra, Bassaro Sylla. Plusieurs leaders religieux et responsables d’agences de voyage étaient également au rendez-vous, ainsi que les représentants de l’Ambassade de Turquie au Mali et de Turkish Airlines.

Dans son mot de bienvenue, le porte-parole du Consortium Danaya Voyages et Al-Omra, Sidy Lamine Bagayoko, a tout d’abord adressé ses sincères remerciements au département des Affaires religieuses et du Culte, à travers le ministre Thierno Hass Diallo pour son accompagnement et son engagement constants pour toutes les activités ayant trait à l’islam, surtout à la bonne marche de l’organisation du pèlerinage à la Mecque. Il a ensuite remercié le directeur général de la Maison du Hadj pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du Hadj et la compagnie Turkish Airlines pour avoir accepté de co-organiser cette campagne du Hadj 2019.

«Cette initiative de créer un Consortium d’agences de voyage composé de Danaya et Al-Omra pour le transport des pèlerins dans le cadre du Hadj 2019, conclu le 15 juin dernier, avec la Compagnie aérienne Turkish Airlines, vise à coordonner les acteurs du transport aérien dans le double objectif d’offrir en premier lieu aux agences de voyages partenaires et leurs nombreux pèlerins des moyens alternatifs en matière de vols charters et de contribuer à la consolidation de la filière privée dans le transport des fidèles musulmans pour le pèlerinage, source de bonne condition de voyage.

C’est une initiative pour coordonner les efforts des acteurs du transport des pèlerins et pour développer un point de distribution commune des vols charters de Turkish Airlines» précisera-t-il.

L’ambition du Consortium, selon Sidy Lamine Bagayoko, requiert un effort coordonné avec Turkish Airlines. «L’objectif visé pour le Consortium Danaya et Al-Omra est de réduire le recours à des réseaux dans le domaine du transport aérien tout en maintenant la qualité du service dans les airs en termes d’assistance et de sécurité, le confort et la sécurité des pèlerins est un défi de très grande ampleur. Tout le monde connait les normes de Turkish Airlines dans ce sens, l’une des meilleures compagnies en Europe. Pour relever ce défi, nous avons jugé qu’il est nécessaire de combiner une grande diversité de solutions allant de la diminution des coûts au changement des pratiques dans le domaine du transport aérien. Toutes ces solutions sont conformes aux engagements et à la qualité des services fournis par Turkish Airlines» dira-t-il. Avant de préciser que : «le Consortium Danaya et Al-Omra avec Turkish Airlines est une formidable opportunité pour les Agences de voyages et les pèlerins, mais aussi pour les entreprises auxquelles il offre des opportunités économiques prometteuses».

Pour le transport des pèlerins aux Lieux Saints de l’Islam en Arabie Saoudite, la Compagnie Turkish Airlines s’est engagé à céder l’exclusivité de tous ses vols charters au Consortium en dehors de ceux affrétés par le gouvernement malien.

Cette nouvelle offre, dira le porte-parole Sidy Lamine Bagayoko, a différents avantages et possibilités en termes de flexibilité des vols. Ainsi, le départ des pèlerins est prévu du 16 au 30 juillet en vols directs tandis que le retour se déroulera du 17 au 27 août prochain. «Cette offre est vendue sur le marché à un prix exceptionnellement alléchant. Notre prix est le prix le plus compétitif sur le marché actuel et du marché comparativement aux autres années. Nous offrons à nos clients agences de voyage ou partenaires qui affréterons des vols avec nous, un billet gratuit sur chaque 25 personnes.

Pour nous contacter, notre bureau se situe à l’ACI 2000 en face de Air France à l’Immeuble Doucouré. Nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 17 heures. Les numéros de téléphone sont : 76 26 26 26 – 66 73 51 55 ou encore 76 28 28 28» a rappelé Sidy Lamine Bagayoko.

Il est nécessaire de rappeler que Danaya Voyages et Al-Omra sont aujourd’hui deux agences de voyages très respectueuses dans le milieu de l’organisation du Hadj et de la Omra. Elles ont déjà prouvé leur expérience dans ces domaines.

S’agissant de Danaya Voyages, c’est cette agence qui a relevé le défi de transporter tous les pèlerins de la filière gouvernementale en 2018. Ce fut un franc succès puisqu’elle a respecté tous ses engagements vis-à-vis de l’Etat malien. Et ce n’est pas pour rien que Danaya Voyages a été distinguée plusieurs fois pour sa bonne conduite en Arabie Saoudite dans le cadre de l’organisation du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.

S’agissant de Al-Omra, c’est une agence de référence au Mali dans le cadre de l’organisation du Hadj. En d’autres termes, Al-Omra est une agence incontournable, un leader historique dans le domaine du transport des pèlerins. Première agence en République du Mali, Al-Omra est restée intacte depuis 1988.

El Hadj A.B.HAIDARA

