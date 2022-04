“Il n’y a qu’en France qu’un homme tenterait d’utiliser son corps comme une arme (pas si) secrète dans une campagne présidentielle”, écrit notamment la journaliste du Daily Mail Samatha Briks, ajoutant même: “Ai-je zoomé sur l’image? Mon Dieu! Je plaide coupable.” Elle estime qu’il s’agit d’un très bon coup de com’ de la part d’Emmanuel Macron a quelques jours du scrutin final. “Il a besoin du vote des femmes, et la simple vérité est que les Françaises adorent une poitrine velue – et secrètement beaucoup de femmes britanniques aussi. Elles ne le trouvent pas seulement masculin et sexy, elles le trouvent sûr et rassurant, tout ce que vous attendez d’un leader.”

“Le retour de la toison: la poitrine velue de Macron pourrait-elle lancer une nouvelle mode?”, titre de son côté The Guardian. “Je suppose que quelqu’un dans l’équipe Macron – peut-être Emmanuel lui-même, peut-être Brigitte – a décidé que le manscaping (se raser les poils, pubiens ou dorsaux pour se conformer à un diktat, n.d.l.r.) était dépassé, plus de rigueur”, écrit le journaliste auteur de l’article. “De plus, les Français ont toujours eu une attitude plus saine et plus naturelle à l’égard des poils corporels”, ajoute-t-il.