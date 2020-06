Cinéma : Le voile secret de Fousseyni Maïga est en sélection officielle de New York Cinematography Awards

Le tout premier long métrage du réalisateur malien, Fousseyni Maïga, vient de franchir un nouveau palier en s’invitant à la sélection officielle du New-York Cinematography Awards, (Nyca) l’une des plus grandes compétitions mondiales de cinéma.

xcellente nouvelle pour le cinéma malien. Quelques mois seulement après sa sortie officielle (février 2020), le film Le Voile secret du réalisateur malien, Fousseyni Maïga, et non moins directeur général du groupe Arc-en-ciel, vient d’être sélectionné “en officiel” dans la compétition New-York Cinematography Awards (Etats-Unis), l’une des plus grandes compétitions mondiales de cinéma qui se bat pour la promotion des jeunes cinéastes.

“C’est avec un sentiment de fierté, mais aussi de reconnaissance que nous accueillons cette sélection car ce film est une œuvre collective qui a été portée sur la base d’un modèle inclusif.

La sélection au New York Cinematography Awards est un excellent baromètre qui nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie”, se réjouit Foussyeni Maïga dont le souhait est de mettre sur le marché un produit à la fois compétitif et ancré dans les réalités maliennes, à l’image du Voile secret d’ailleurs. Cependant, cette sélection est loin d’être une surprise au vu de l’engouement et l’admiration suscitée par le film dans le monde cinématographique malien.

L’on se rappelle que lors de sa toute première sortie officielle, le 21 février dernier, Le Voile secret a réussi le défi de trois (3) guichets fermés en une soirée au Ciné-Magic de Bamako. Une première dans les annales du cinéma malien.

Le Voile secret est un chef-d’œuvre qui lève le voile sur le visage de société contemporaine abordant des thèmes comme l’amour, la compassion, la corruption, l’amitié vraie, le sexisme, la “place” donnée à la femme dans notre société, le mariage précoce, les grossesses non désirées, l’avortement clandestin, l’œil de la société. “Être sectionnés au Nyca est un excellent baromètre qui nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie”, ajoute le réalisateur qui estime que cette sélection est déjà un pari gagné : “Nous l’avons réalisé sans aucune contribution financière, ni aucun dispositif classique de financement. Nous l’avons fait avec les moyens du bord. Sa sélection dans ce grand festival signifie qu’on peut faire de plus belles choses avec le minimum de soutien”.

A noter que le Voile secret est disponible sur Kurukanfu, une plateforme créée par un jeune malien et dont la vocation est de promouvoir les productions cinématographiques francophones. Le réalisateur dit également être en discussion avec des chaînes de télévisions privées pour une éventuelle diffusion du film.

Ce premier long métrage marque le début d’une carrière cinématographique ambitieuse pour Fousseyni Maïga et son équipe qui se fixent comme objectif de produire chaque année deux séries TV et un long métrage dans les dix prochaines années. Avec Le voile secret et la 4e saison de la série citoyenne Bamako News qui passe sur l’ortm, les Maliens ont de s’égayer en 2020.

Youssouf KONE

