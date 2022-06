LeBron James, star des Los Angeles Lakers, aimerait devenir le propriétaire d’une éventuelle franchise NBA, la ligue nord-américaine de basket, basée à Las Vegas, a-t-il déclaré dans un extrait de son émission “The Shop” dévoilé jeudi.

L’expansion du nombre d’équipes de 30 à 32 au cours des prochaines saisons fait l’objet de rumeurs, avec un retour à Seattle et une implantation à La Vegas comme hypothèses les plus citées. Et James, quadruple champion NBA, espère jouer un rôle dans une éventuelle franchise à Las Vegas, où il existe un projet de construction d’une nouvelle salle, en plus de l’Allegiant Stadium inauguré en 2020, l’antre de l’équipe de football américain (NFL) des Raiders.

“Je veux posséder une équipe”, a-t-il déclaré dans un épisode de The Shop, qui sera diffusé vendredi. “Je veux acheter une équipe, c’est sûr. Je préfère posséder une équipe avant de parler, mais je veux une équipe à Vegas.” Le ‘King’, premier basketteur en activité devenu milliardaire selon le magazine Forbes, est copropriétaire de Fenway Sports Group, qui possède la franchise de baseball (MLB) des Boston Red Sox, celle de hockey sur glace (NHL) des Pittsburgh Penguins et détient des actions dans le club de foot de Liverpool.

Par: 7sur7.be

Commentaires via Facebook :