Comme l’exige la tradition InfoSept, nous présentons chaque Lundi une femme hors du commun, une femme capable, battante… Cette semaine, InfoSept s’est rendue dans les locaux de Fatoumata Keïta, à Hamdallaye ACI. Communément appelée Touty, Fatoumata a créé sa propre marque de vêtements appelée « Nefertouty ». Elle possède également une agence évènementielle de décorations, de services d’hôtesses, de services traiteurs pour les séminaires, les conférences et les mariages appelée « Touty Perfect ».

Détentrice d’un Master en communication et en marketing, Touty a aussi un BTS en Commerce international dans une grande université privé du nom de « Sup ’Management » à Bamako. Touty a eu à représenter le Mali à l’élection Miss Sahel. Parmi 7 pays, elle a été sélectionnée comme dauphine en 2006. Ensuite, elle a travaillé chez Fanaday Entertainment pour Case Sanga 2. Après, notre reine de beauté a travaillé à Africable dans le département marketing et coordinatrice de Mini Star avec Tom production. C’est après, que Fatoumata a créé sa propre boîte d’évènementielle nommée « Touty Perfect » depuis 2015, suivie de la création de sa marque de vêtements « Nefertouty ». Une marque qui confectionne du Bogolan (tissu malien, coton teint avec des jolies couleurs et motifs).

En créant sa propre marque de vêtement, Touty a pour seul objectif, «la valorisation de la culture malienne à travers le Bogolan».

Touty fait des sublimes créations avec le Bogolan. Elle mélange le Bogolan avec d’autres tissus, un mélange qui donne à perfection. Les créations « Nefertouty » sont aimés de tout le monde ; que cela soit au Mali ou ailleurs. Au Mali, la marque «Nefertouty» est surtout connue sous le nom de la «Marque des Stars» pour la simple raison que beaucoup de célébrités sont habillées par Touty.

En plus,selon des personnes qui œuvrent dans denombreux domaines dans lequel notre Amazone de la semaine travaille, elle a aussi un cœur en or.

Touty est au service des plus démunis. Elle aide beaucoup les orphelinats, les veuves, les déplacés de guerre à travers les associations humanitaires comme «Les fées du Mali» qui est une association humanitaire dont elle est la présidente ; créée par trois anciennes Miss (Fatoumata Keïta Miss ORTM, Fatoumata Bintou Traoré Miss Malaïka et elle-même Fatoumata Keïta Miss SAHEL). Elle est aussi coordinatrice de la «Fondation Rouky Diaye». Pour Touty, « Rien ne vaut l’entre-aide ».

Touty espère voir dans un avenir proche, un Mali où toutes les personnalités du pays sont habillées en Bogolan (Président, Ministre, Député, Journaliste, Avocat, Juge, Enseignants…).

Elle s’adresse aussi à la jeunesse. Pour elle, «tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, au Mali, il y a toujours un travail à faire, chercher à apprendre les métiers dans lesquels vous vouliez avancer».

La rencontre de Touty et d’InfoSept a conclu sur les mots de remerciements envers ses fans. Et son vœu le plus cher, c’est de voir un Mali sans conflit.

HaouaWane

