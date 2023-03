Portrait de femmes célèbres : Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré

Courageuse, Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré a été coordinatrice, du Projet PRADO puis Coordinatrice du projet l’UNICEF basé sur la communication pour le développement sur la santé de la reproduction. Par la suite elle devient Présidente de l’Association ”Lumière” de Koutiala ensuite elle devient ministre de la Femme de l’Enfant et de la Famille. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 20 avril 1966 à Bandiagara, Mme Diakité Aïssata Kassa Traoré a effectué ses études fondamentale et secondaire respectivement à Kayes, Koulikoro et Bamako entre 1972 à 1988. Son cursus supérieur a été marqué par son passage à l’université ‘’Patrice Lumumba’’ de Moscou ex URSS de 1988 à 1995, d’où elle a décroché son Doctorat en médecine générale.

De son retour au pays, elle a pratiqué des stages et plusieurs formations. De 1995 à 1996 elle était stagiaire au cabinet Médical « KENEYA » à Faladjiè-Sema Bamako. De 1996 à 1997 Médecin bénévoles au Centre de Santé de Koutiala. De 1997 à 1998 Médecin de famille et Médecin consultant dans les cliniques privées de Koutiala. Février 2000 elle a été Consultante à CARE-Mali (Macina), Formation des agents et Pairs Educateurs en SRA. Avril 2001 elle devient Formatrice à l’atelier de formation en SRAJ des ONG Partenaires de Plan International à Sikasso et plein d’autres.

Parlant facilement le français, le Russe, l’Anglais, le Bambara et le Peuhl, Mme Diakité Aïssata Kassa Traoré a occupé entre autres, les postes de coordinatrice, du Projet PRADO (Programme des Adolescents) de l’ONG ASDAP durant 5 ans de 1999 à 2004 à Koutiala, Projet genre et Développement de l’ambassade des USA à Koutiala de 2004 à 2006. Coordinatrice du projet l’UNICEF basé sur la communication pour le développement sur la santé de la reproduction, et les quatre gestes qui sauvent: le lavage des mains au savon, dormir sous moustiquaire, nutrition des enfants, l’entretien de la mère depuis 2009. Elle est Coordinatrice du « Projet Nutrition WASH « Damu Ni Wassa » sur la Nutrition, l’assainissement, les bonnes pratiques d’hygiène dans les 41 aires de santé du District sanitaire de Koutiala entre 2009 et 2013. C’est avec mérite qu’elle a occupé le poste du ministère de la femme, de l’Enfant et de la famille en 2018.

Mercredi 23 mars 2022, Dr DIAKITE Aïssata Kassa, Ancienne Ministre de la Promotion de la femme, Présidente de l’Association ”Lumière”, est allée à la rencontre des femmes de Koutiala dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. L’ancienne patronne du département de la Femme, de l’Enfant et de la Famille est également détentrice de plusieurs certificats et attestations. Il s’agit du certificat de participation à l’atelier de formation en renforcement des capacités institutionnelles aux USA, du certificat d’ambassadrice de la paix de Koutiala etc.

Oumou SISSOKO

