Femme active Mme Traoré Seynabou Diop a été Directrice adjointe générale des Marchés publics et Délégation des services publics puis membre de la Mission pour l’examen des mesures à prendre pour la gestion de la phase transitoire. Ensuite ministre de l‘Equipement, des Transports et du Désenclavement. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 16 novembre 1963 à Bamako, elle est titulaire du Diplôme d’ingénieur des constructions civiles, Option hydraulique (ENI) de Bamako en 1986, d’un DUTS en Informatique au Lycée Radio électronique de St-Petersburg (Russie) en 1994 et d’un DUTS en Finances et Comptabilité (IUG) de Bamako, 1997. Au plan professionnel, l’ingénieur des constructions civiles a commencé sa carrière à la Direction nationale du Génie rural où elle a été Chargée d’études de 1988 à 1997. Affectée après à la Direction générale des Marchés publics et Délégation des services publics (DGMP-DSP), Mme Traoré Seynabou Diop y a occupé successivement les postes de chargée de mission de 1998 à 2008, de sous-directrice de marchés et délégations de services publics de 2008 à 2015. Dans ce cadre, en novembre 2014, l’Université de Québec à Montréal lui décerne l’accréditation de manager spécialiste de passation des marchés. Une première pour une Malienne. Elle fut directrice générale adjointe de la même DGMP-DSP, de 2015 jusqu’à son entrée au gouvernement le 7 juillet 2016 au poste de ministre de l‘Equipement et des Transports et du Désenclavement. Ce département est scindé lors du remaniement ministériel du 11 avril 2017 et Seynabou Diop a depuis en charge l’Equipement et le Désenclavement. Avant sa promotion ministérielle, elle était membre de la Mission pour l’examen des mesures à prendre pour la gestion de la phase transitoire, suite à la résiliation de la convention de concession de l’activité ferroviaire sur l’axe Dakar–Bamako, décidée en janvier 2016.

Le jeudi 09 février 2017, madame Traoré Seynabou Diop s’est rendue dans la région de Koulikoro pour constater de plus près l’état d’avancement des travaux de construction de l’autoroute Bamako-Koulikoro et ceux du pont de Kayo et ses voies d’accès.

En somme, Madame le ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement faisait partie, sans nul doute, des ministres qui faisait la fierté du gouvernement 3 du Premier ministre Modibo Keita. Active, énergique et clairvoyante, elle accomplit avec dévouement les tâches à elle confiées.

Oumou SISSOKO

