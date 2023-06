Portrait : Seydou Kane

Seydou Kane est l’homme d’affaire malien résident au Gabon. Il est l’un des plus riches grâce à l’immobilier. Il est connu pour ses généreuses contributions et donations aux plus démunis au Mali et au Gabon. Voici en quelques lignes son parcours

Né au Mali à Madina-Alahary, près de Nioro-du-Sahel (non loin de la frontière mauritanienne) et âgé de 60ans, Seydou Kane n’a pas oublié d’où il vient. Il y retourne d’ailleurs régulièrement, voyageant à bord de son avion privé, et il y est souvent accueilli par plusieurs centaines de personnes, fières de la réussite de l’enfant du pays. La fortune de Seydou Kane, homme d’affaires aux trois nationalités (Gabono-sénégalo-malienne), est intrigante. Seydou Kane s’est attaché les services de Mossack Fonseca au Panama, pour créer deux sociétés offshore. Cabinet d’avocats basé au Panama et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, Mossack Fonseca a été fondé en 1977 par un allemand, Jurgen Mossack, et par l’écrivain panaméen Ramón Fonseca ; la firme est spécialisée en droit commercial, services de fiducie, conseils aux investisseurs et aux structures internationales. Elle a été accusée d’aider les citoyens étrangers à contourner le fisc et d’être impliquée dans le blanchiment d’argent.

Les Kane, ses arrière-grands-parents, sont des Peuls. Originaires du Sénégal, ils sont arrivés au Mali lors des grandes conquêtes musulmanes, raconte l’entrepreneur. Ils ont fini par s’établir sur les plateaux semi-désertiques de Nioro. C’est en 1985 qu’il émigre au Gabon. Sitôt arrivé, Kane se lance dans le commerce de détail, puis devient importateur touche-à-tout, avec une préférence pour l’électronique. Plus tard, il se diversifie dans le BTP et fonde le Consortium international des travaux publics (CITP). C’est son entreprise qui a construit le gymnase et l’internat du Prytanée militaire de Libreville, ainsi que le complexe sportif du FC 105 à Owendo, mais aussi les logements de la Garde républicaine dans le quartier Ondongo de la capitale…

Dans sa région natale, désertique et pauvre, Kane a construit un barrage qui permet aux paysans d’irriguer leurs cultures. Il a fait construire des écoles, un centre de santé communautaire et un réseau d’adduction d’eau. Il crée en 2015 au Gabon, la Fondation Seydou Kane pour l’innovation et l’aide sociale s’est montrée active pendant le confinement dû à l’épidémie de coronavirus. Elle a apporté un appui financier de 30 millions de F CFA (45 735 euros) au gouvernement et a distribué des kits alimentaires aux populations des quartiers défavorisés de la capitale. Après une trentaine d’années passées au Gabon, le puissant homme d’affaires s’est attiré de nombreuses faveurs, au Gabon et au Mali en passant par le Sénégal. Il s’est vu gratifier par chacune de ces trois nations d’un passeport diplomatique lui permettant de mener ses affaires sans embûches. Le 2 novembre 2015, il sort indemne du crash d’un avion de l’armée sénégalaise intervenu trente minutes après son décollage de Nioro en direction de Dakar. Proche de Maixant Accrombessi, ancien directeur de cabinet du chef de l’État Gabonais, Seydou Kane est l’un des plus importants propriétaires immobiliers de Libreville.

Oumou SISSOKO

