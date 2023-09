Portrait : Sidi Dagnoko

Entrepreneur malien, l’homme dont le nom rime avec courage et détermination. Sidi Dagnoko est le PDG de spirit. Il a été au paravent conseiller spécial du directeur général du Groupe Achcar Industries puis membre du groupe McCann Ericksson, premier réseau mondial de communication et de publicité. Voici en quelques lignes son parcours.

Juriste de formation, option droit des affaires, M Dagnoko a su se frayer aujourd’hui son chemin pour devenir un entrepreneur réputé et connu de tous. Cependant, cette réputation ne lui a pas été servie sur un plateau d’or. En effet, l’actuel DG de Spirit est un rêveur au début, qui a compris que pour réussir dans la vie, l’homme doit se doter d’un état d’esprit de bosseur pour réaliser ses rêves. C’est pourquoi, il ne s’est pas contenté de sa seule Maîtrise en Droit des Affaires, décroché avec brio à la Faculté des Sciences Economiques et de Droit de l’Université de Bamako. Il est détenteur aujourd’hui d’un diplôme de MBA Markéting et Commerce International obtenu en 2005 ainsi que d’un autre de Maîtrise en Communication décroché en 2003.

Au chapitre de son expérience professionnelle. Spirit au Mali, comme indiqué sur la page d’accueil de son site web, c’est une histoire qui s’écrit depuis 15 ans. En effet, c’est en 2002 que Spirit fait son apparition au Mali avec pour objectif de donner à ses clients le meilleur accompagnement dans le domaine de la communication et du marketing. Spirit, c’est d’abord un réseau affilié au groupe McCann Erickson, premier réseau mondial implanté dans 135 pays avec 205 agences réparties dans le monde entier. Inspiré par les nouveaux modes de communication, guidé par nos valeurs et avec l’innovation au cœur de ses activités, Spirit a la possibilité de mobiliser 500 collaborateurs du réseau McCann pour améliorer la qualité de ses services. Spirit, c’est plus de 300 campagnes lancées, plus de 500 spots vidéo réalisés, ainsi que plus de 100 études menées à terme. L’image de Sidi Dagnoko renvoie infailliblement à Spirit McCann, l’agence de communication en tête dans le secteur actuellement au Mali. Cette maison doit incontestablement ce rang à son premier responsable dont le sérieux dans le travail est cité et pris pour exemple dans le monde de la communication, des affaires, du commerce et de l’industrie. M. Dagnoko a par la suite occupé entre autres, le poste de manager Général de l’Agence Spirit McCANN ERICKSON (une Agence Conseil en Communication et Marketing affiliée au Groupe McCANN World WIDE), le poste de DG de la CMDB S.A. (Compagnie de Production de Blé) ainsi que celui de gérant de la Société Malienne d’Investissement.

Avant ce dernier parchemin, Sidi Dagnoko avait déjà occupé des responsabilités importantes dans des entreprises de la place : dirigeant en charge du développement de l’Agence de communication et de marketing Multicom, conseiller spécial du directeur général du Groupe Achcar Industries depuis 2003, il est aujourd’hui Country Manager de l’agence Spirit McCann, membre du groupe McCann Ericksson, premier réseau mondial de communication et de publicité. Sidi Dagnoko est un opérateur économique polyvalent avec une présence dans une dizaine de secteurs qui vont de l’agriculture à l’industrie en passant par les services, soit en tant qu’actionnaire ou en tant que dirigeant. Actuellement il est le nouveau président du Groupement professionnel des agences de communication (GPAC) et deuxième vice-président du Conseil National du Patronat du Mali, CNPM

Oumou SISSOKO

