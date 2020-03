Tom Hanks a révélé sur les réseaux sociaux que lui et sa femme Rita ont été testés positif au coronavirus. Ils vont bien mais sont actuellement hospitalisés en Australie.

Le monde des célébrités est officiellement touché lui aussi par l’épidémie de coronavirus qui frappe la planète entière. Hollywood plus précisément avec l’un de ses acteurs les plus emblématiques : Tom Hanks. Il vient en effet de révéler lui-même sur Twitter qu’il avait été testé positif au Covid-19, ainsi que sa femme Rita. « Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures, a-t-il écrit. Rita avait parfois des frissons. Une légère fièvre aussi. Pour faire les choses bien, comme il est recommandé partout dans le monde actuellement, nous avons fait le test pour le coronavirus et il s’est révélé positif ».

Tom Hanks était en Australie pour préparer le tournage de son prochain film, un biopic consacré à Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann et dans lequel il doit incarner le célèbre agent du King, le colonel Parker. L’acteur et son épouse,qui a souffert d’un cancer en 2014, ont été hospitalisés dans un établissement de Gold Coast, mais leur état ne suscite aucune inquiétude. « Que faire à présent? Les autorités médicales ont des protocoles qu’il faut respecter. Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique, explique l’acteur aux deux Oscars. On ne peut pas faire grand-chose d’autre que de voir au jour le jour, pas vrai? ». Leur fils, Chet, a donné des nouvelles rassurantes de ses parents, tous les deux âgés de 63 ans : « Je viens de raccrocher le téléphone. Ils vont bien. Ils ne sont même pas si malades que ça. Ils ne sont pas inquiets ».

Même si leur cas n’a pas été déclaré sur le territoire américain, l’annonce de Tom Hanks risque d’alimenter l’ambiance anxiogène qui commence à monter aux Etats-Unis. Donald Trump a en effet annoncé la suspension pendant 30 jours de tous les voyages étrangers depuis l’Europe vers les USA, où le virus a fait 38 morts et plus de 1200 cas de contamination. Heureusement que les Oscars, où Tom Hanks était présent, sont passés. Et il y a déjà plus de 14 jours…

