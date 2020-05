La Maison des collectivités a servi de cadre lundi à la cérémonie d’ouverture de la 1ère session ordinaire statutaire du Haut conseil des collectivités, au titre de l’année 2019. Cette session qui se déroule jusqu’au 4 juin 2019, prévoit l’examen des textes soumis par le gouvernement « pour avis », le renouvellement du bureau de l’institution ainsi que les questions diverses. Elle a pour thème : « Sécurité-paix : socle de la cohésion sociale et du développement ».

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a présidé la cérémonie d’ouverture de cette session en présence notamment du président du Haut conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité, des présidents des institutions, des autorités coutumières, légitimités traditionnelles et religieuses et des représentants de la société civile.

A l’entame de ses propos, Mamadou Satigui Diakité a rappelé que le jeudi 2 mai, la signature de l’accord politique de gouvernance a permis de former un gouvernement de mission. Une feuille de route assortie de cet accord veille, entre autres, à l’organisation dans les meilleurs délais d’un dialogue politique inclusif avec toutes les forces politiques du Mali, la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger dans le cadre d’une appropriation nationale du processus de paix, la conduite dans le consensus des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales indispensables à la stabilisation du pays et au progrès économique.

La stabilisation du Centre du pays, la lutte contre le terrorisme, l’apaisement du front social par le dialogue, la refondation du cadre légal et la réglementation du monde du travail sans remettre en cause les droits acquis des travailleurs sont aussi dans le viseur de la feuille de route.

