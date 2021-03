4 ème conférence régionale des Tisserands à Tombouctou : «Le RPM renaîtra de ses cendres», a promis Oumarou Ag Ibrahim

Secoué par les évènements des juin, juillet et Août 2020, le Rassemblement Pour le Mali ( RPM), naguère ténor de la majorité à l’assemblée nationale à l’issue de précédentes joutes législatives est déterminé à resserrer les rangs pour mieux attaquer les échéances électorales de 2022 à Tombouctou.

Le parti du président déchu ne semble point baisser les bras et s’engage résolument à relever les défis électoraux qui sont au cœur de toutes ses préoccupations. Comment développer des stratégies pour que le parti sorte la tête haute des compétitions électorales annoncées pendant cette transition ? C’est autour de cette interrogation que les différentes sections RPM de la région de Tombouctou se sont retrouvées, le dimanche 07 Mars à l’Institut des hautes études et recherches islamiques Ahmed Baba (IHERIAB), dans le cadre de la 4 ème conférence régionale de l’ancien parti présidentiel. Une journée de retrouvailles riche en couleurs, que les militants et sympathisants du parti ont mise à profit pour communier autour de l’unité au sein de leur famille politique, avec en toile de fond le slogan suivant : «Oui à la cohésion et non à la division». La 4 ème conférence régionale des Tisserands avait en définitive pour objectif principal de recoudre le tissu du Tisserand, selon les organisateurs. Dans son allocution, le premier responsable de la section RPM Tombouctou, monsieur Baba Moulaye Haïdara, non loin ancien ministre de l’Agriculture, a insisté sur la convivialité et la nécessité de cohabiter en dépit des divergences d’idées et différences d’obédiences politique. «Nous sommes obligés de vivre ensemble et de partager certaines valeurs» entre frères maliens, a-t-il laissé entendre, en présence de nombreux concurrents de sa famille politique conviés pour la circonstance, comme pour leur prévenir que le Mali n’est gouvernable que dans l’entente. Arrivé à Tombouctou pour la circonstance, le président du BPN-RPM, Bokary Treta, s’est quant à lui appesanti sur la situation du parti et sa place sur l’échiquier politique. Il a ainsi rappelé aux participants à la conférence régionale de Tombouctou que le projet de société du RPM demeure d’actualité et reste en phase avec les réalités du pays. Il est dès lors opportun et impérieux de porter un regard critique sur la Transition afin de prévenir les nombreuses difficultés auxquelles pourrait se heurter les prochaines autorités post-transition. Et d’exhorter par ailleurs les inconditionnels du Parti du Tisserand à faciliter la tâche au directoire du parti en s’illustrant par la confiance aux hommes et femmes qui en font une référence sur la scène politique malienne.

Les assises auront donné lieu à une kyrielle d’interventions de figures emblématiques du RPM dont le président de la fédération des sections de la 6 eme Région, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haidara, qui, comme à ses habitudes, s’est illustré par une éloquence à ravir la vedette au premier du Rassemblement Pour le Mali. « Un homme à terre n’est pas un homme mort », a-t-il martelé pour décrire de façon métaphorique l’état actuel du RPM, en promettant au passage que sa famille politique naîtra de ses cendres comme le phénix. « Malgré le problème sécuritaire qui prévaut jusqu’au jour d’aujourd’hui dans certaines parties du pays, la tragédie du 18 Août 2020, le RPM ne se résignera point et le concours des ressources morales et intellectuelles ressuscitera le parti que d’aucuns pensent être mort de sa belle mort». Dans la joie et la gaieté, la conférence a pris fin en laissant un goût d’inachevé quant à l’identité de son futur candidat pour Koulouba 2022.

Albakaye B Cissé

Commentaires via Facebook :