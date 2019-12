Le quatrième congrès de l’Union pour la République et la démocratie s’est ouvert ce week-end à Bamako. Il va aboutir au renouvellement de la direction du parti. Le Président sortant, Soumaïla Cissé a appelé, à l’ouverture des assises, les membres de l’URD à garder l’espoir en promettant de le restaurer pour l’ensemble du peuple.

– Maliweb.net – Le Palais de la culture de Bamako plein à craquer des congressistes habillés aux couleurs de l’URD. Le Président du parti Soumaila Cissé fait son entrée dans la salle sous les applaudissements nourris accompagnés de l’hymne du Mali. Ensuite s’installe parmi les cadres du parti, qui avaient à leur côté les représentants de l’UPC de l’opposant Burkinabé Géfferin Diabré et le RPR de la Guinée Conakry.

Sur le plan national, l’ADEMA, le CNID-FYT, la CODEM, l’ADP-Maliba, le FAD, le RAMA, le MODEC, le MIRIA, CNAS-Fasso Yéré, les APM Me Mohamed Aly Bathily et le CDR de Ras Bath et tant d’autres avaient fait le déplacement pour l’ouverture des 4ème assises du parti de la poignée de la main.

Le ton est vite donné par Me Demba Traoré, cadre de l’URD, qui saluant la présence des différents invités a qualifié l’année 2019 d’une année noire pour le Mali. « Les orphelins et le veuves se comptent en centaine, les mamans séparées à vie de leurs enfants, le désespoir sévit partout dans le pays. Les voisins du Mali et l’ensemble de la patrie malienne sont inquiets de la situation actuelle du pays », a déploré cet avocat qui ampute les maux du pays à la mauvaise gouvernance. Lequel rassure les militants que le congrès travaillera pour trouver les moyens de « restaurer l’espoir »

Un long métrage de 23 minutes projeté sur les péripéties du candidat Soumaïla Cissé lors de la campagne présidentielle de 2018 et les marches de contestations des résultats du scrutin qui ont suivi cette élection. « Ces résultats sont les résultats de la fraude », a dénoncé Soumaïla Cissé, qui indique que les commanditaires de ce scrutin frauduleux ont reconnu qu’ils ont triché dans les zones CMDT, office du Niger et au nord du pays, sans donner leur identité.

La question de la défense et de l’armée s’est invitée au débat. Pour le président de l’URD, les forces de défense sont la cible des groupes terroristes et criminels, mais surtout d’attaques sournoises, aux qualificatifs déshonorants et injustes. « Nos FAMA tombent lourdement sous les coups assassins et dans les pièges des ennemis de notre nation », rappelle Soumaïla Cissé, qui a insisté qu’un exceptionnel hommage, empli de reconnaissance, de compassion et de respect, chargé d’une profonde émotion et d’une indéfectible solidarité, doit leur être rendu.

Devant les militants de l’URD, il a pointé « la mauvaise gouvernance » qui, selon lui, est à l’origine des revers et des morts d’hommes que l’armée enregistre sur le front. Ainsi, il a rappelé que l’Assemblée nationale a été saisie par ses soins, et une commission d’enquête parlementaire a déjà été mise en place sur « les fameux aéronefs cloués au sol ». La même affaire fait l’objet d’une enquête par le procureur chargé du pôle économique et financier de Bamako.

C’est pourquoi, poursuit toujours Soumaïla Cissé, le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) a exigé : « un audit financier et comptable dans les plus brefs délais sur l’utilisation des 1230 milliards votés par l’Assemblée Nationale dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation militaire »

« Le Dialogue national dit inclusif »

Evoquant le dialogue en cours, Soumaïla Cissé a indiquera que l’opposition malienne, dans son écrasante majorité, a décidé de ne pas y prendre part, pour des raisons qu’elle a largement expliquées. « Nous avons écrit officiellement pour donner les 7 conditions de notre participation. A l’heure où je vous parle nous n’avons aucune réponse écrite. Cela n’est acceptable pour aucun démocrate, soucieux de l’avenir de son pays, l’informel n’est pas le mode de gestion qui sied dans de telles circonstances », a-t-il étayé sur les raisons de non participation de l’opposition.

Dans cette veine, il ajoutera qu’une bonne partie du mouvement social et des forces vives du pays ont pris la même décision que l’opposition pour les mêmes raisons. « L’ensemble des enseignants, sourds à l’appel à une trêve sociale demandée par le chef de l’Etat, viennent de déclencher une grève générale dans l’enseignement public et privé », a déclaré le Président de l’URD en admettant que lui et ses compagnons sont des hommes et des femmes de dialogue. Lequel rappelle que « toutes leurs propositions ont été rejetées pour empêcher tout compromis sur ce sujet, pour faire de nous des faire-valoir autour de décisions prises à l’avance, pour une entreprise de communication qui ne dit pas son nom ». Ajoutant qu’ils resteront, toutefois, attentifs aux conclusions du DNI notamment celles relatives aux Accords d’Alger et à la révision constitutionnelle.

« L’URD doit rester mobilisée »

Le représentant de l’ADEMA, Pr Moustapha Dicko qui se dit être chez lui à l’URD soutient que le Mali a besoin de partis politiques pour consolider sa démocratie. « Le pays a besoin des partis de l’opposition comme de la majorité, parce que notre pays traverse un moment que personne n’a jamais imaginé. On pensait que ces difficultés se passaient ailleurs, mais pas chez nous. Si nous sommes divisés, les difficultés vont se perpétuer », a déclaré l’ancien ministre Adema, qui appelle les maliens à l’union pour construire le pays, la démocratie…

Pour Soumaïla Cissé, l’URD doit plus que jamais être une force de propositions, un garant de l’équité, de la justice, une barrière contre les abus de toutes sortes qui risquent de mener notre pays à la dérive. « Je demande de garder Espoir. Notre peuple ne peut pas sombrer…l’URD doit rester mobilisée comme par le passé », a encouragé l’opposant malien qui indique que son parti continue à porter l’espoir de millions de Maliens et de Maliennes. Pour ce faire, il dira que ni l’ostracisme qui frappe leurs cadres, ni les arrestations arbitraires, ni la calomnie, ne doivent les distraire ou les dévier du chemin qu’ils se sont librement fixé.

Rappelons que ces 4ème assises du principal parti de l’opposition doit discuter ce week-end du renouvellement des instances du parti. Elles seront sanctionnées par la mise en place d’une nouvelle direction. Soumaïla Cissé pourrait être reconduit dans ses fonctions de président de l’URD.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

