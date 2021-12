Dans le cadre de l’organisation des Assises Nationales de la Refondation (ANR), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a reçu, le lundi 29 novembre 2021, l’ensemble de la classe politique malienne dans la salle des Banquets de Koulouba. L’objectif de cette rencontre avec la classe politique était de chercher un compromis pour que les partis politiques et regroupements de partis politiques prennent part aux Assises Nationales de la Refondation pour qu’elles soient inclusives.

Les Assises Nationales de la Refondation devraient commencer le 22 novembre dernier, mais suite aux décisions de non-participation de certains partis politiques, les autorités de la Transition ont décidé de les reporter à une date ultérieure. En effet, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita ne souhaite pas que des Maliens soient en marge de ces Assises. Il est engagé à ce que les Maliens se rassemblent pour parler du Mali. Rassembler n’est pas facile, surtout s’il s’agit du Mali, pays dans lequel le spectre de la division fait rage. Il est important que toutes les couches de la société malienne, notamment les partis politiques auxquels la gestion du pays revient, participent à ces Assises. Et le Colonel Goïta l’a compris et travaille dans ce cadre pour trouver une inclusivité absolue pour que certaines réformes politiques et institutionnelles puissent être adoptées. Et cette Transition a la ferme volonté de dégager les bases solides de la refondation pour que notre pays se relève et ne se retrouve plus dans cette même situation à l’avenir.

Lors de la rencontre avec la classe politique, le ministre de la Refondation, chargé des relations avec les instituions, Ibrahim Ikassa Maiga a déclaré que l’objectif de cette rencontre avec la classe politique est de trouver un consensus avec tout le monde pour la réussite de ces Assises. « L’union sacrée de tous les Maliens autour du Mali est important pour la réussite de ces Assises », a-t-il souligné. Et de rappeler que ces Assises sont organisées pour le Mali « que nous devons léguer à notre descendance ».

Dans son discours, le Ministre Maiga a également rappelé à la classe politique les raisons qui ont conduit notre pays à cette période transitoire, notamment la crise multidimensionnelle qui secouait le pays. Et il dira que des initiatives ont été prises par les précédents régimes afin d’éviter au Mali de sombrer, mais elles ont été jalonnées d’échecs. Pour lui, peu de choix reste donc aux Maliens, qui sont condamnés à se donner la main, pour trouver une solution d’ensemble aux crises qui secouent notre pays. Il s’est dit convaincu du rôle immense que pourrait jouer les partis politiques à travers leur large participation dans la pleine réussite de ces Assises.

Pour sa part, le Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta a expliqué à ses hôtes les objectifs ainsi que le mode opératoire de ces Assises. A cet effet, il a saisi l’occasion pour les appeler à prendre part massivement à ce processus de Refondation, une participation qui sera la victoire de la démocratie. Et de les rassurer de sa disponibilité à les concerter permanemment sur les grandes questions de la vie de la nation à laquelle, il estimera que ces partis accordent une grande importance. Selon lui, c’est ensemble que nous devons corriger les failles de notre démocratie et œuvrer à la refondation du Mali.

Le casting à revoir pour acquérir un plus large consensus

Après cette rencontre du président de la Transition le Colonel Assimi Goita et la classe politique, le Cadre des Partis et Regroupements de Partis portiques pour une transition Réussie a fait un communiqué de presse. Communiqué dans lequel, ils disent avoir été informés à travers l’un des leurs, saisi par le Directeur du Protocole de la Présidence de la décision du Président de la Transition d’organiser une rencontre d’échanges avec les pastis politiques. Que deux jours plus tard, ils ont découvert comme tous les autres maliens, sur les réseaux sociaux, un communiqué du Directeur du Protocole de la République, invitant les responsables des partis politiques à une séance d’échanges dans la Salle des Banquets à Koulouba, le lundi 29 novembre 2021.C’est donc, disent-ils, par ce qu’ils sont respectueux des Institutions de la République, qu’ils ont répondu massivement présents à l’invitation du Président de la Transition,. Malheureusement, dit ce communiqué, ils sont au regret d’informer l’opinion nationale et internationale qu’en lieu et place d’échanges, ils ont assisté à une cérémonie au cours de laquelle le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, a lu une adresse aux responsalbes des partis politiques présents. Et d’ajouter que la parole n’a été donnée finalement à aucun responsable des partis politiques. Cependant dans ce communiqué, le Cadre d’échange des Partis et Regroupements de Partis politiques pour une Transition Réussie au Mali regrette cette mise en scène et maintient sa position de non-participation aux Assises Nationales de la Refondation.

Il faut dire les choses telles qu’elles sont, les partis de ce Cadre n’apprécient nullement la politique et la tête du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga. C’est la seule raison qui explique leur non-participation à ces Assisses.

Le Président de la Transition, a certes raté cette fois-ci l’occasion de trouver des compromis autour de la participation aux Assisses. Il devrait y avoir un échange fructueux entre lui et les responsables de ces partis. Néanmoins les partis autour du Cadre ont encore une fois trouvé un argument pour ne pas aller aux Assises.

Le Président de la transition aura encore du pain sur la planche.

Adama Tounkara (stagiaire)

