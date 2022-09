A l’appel de plusieurs regroupements de la société civile (le Mouvement Yerewolon Ton, le Conseil national de la jeunesse du Mali-CNJ, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques-M5-RFP…), de nombreux maliens ont réservé hier, mardi 27 septembre 2022, un accueil chaleureux et triomphal à Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim du Mali, de retour à Bamako à la suite de son discours prononcé à la tribune de l’ONU.

A sa descente d’avion, le Premier ministre par intérim du Mali a été accueilli par des membres du gouvernement dont Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l’Etat chargé des relations avec les institutions ; Oumarou Diarra, ministre délégué auprès du ministre du développement rural chargé de l’élevage et de la pêche ; Mme Diawara Aoua Paule Diallo, le ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social ; Fatoumata Sékou Dicko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles ; des présidents des institutions de la République ; des membres du cabinet de la primature…

Sous les hurlements de joie et les mains levées faisant le V de la victoire, le Premier ministre par intérim est arrivé à Bamako sous un soleil de plomb en provenance de New York où il a participé à l’Assemblée générale des Nations Unies. « Nous sommes très honorés. Nous rendons grâce à Allah le tout puissant. Je remercie son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et l’ensemble du peuple malien. Nous sommes des exécutants. Et après avoir exécuté notre mission, recevoir un tel accueil auquel on ne s’entendait pas du tout, nous avons fait notre devoir. Je pense qu’en toute honnêteté c’est trop d’honneur pour ma modeste personne. C’est effectivement une grande fierté. Nous avons besoin de l’accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l’ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ce défi tant que nous nous-même, à l’interne, ne formons un bloc très homogène », a déclaré, sous des ovations, le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga.

Œil pour œil, dent pour dent

A l’occasion du débat général de la 77ème Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Premier ministre malien par intérim, Colonel Abdoulaye Maïga, a prononcé, le samedi 24 septembre 2022, un discours de 18 pages durant 35 minutes, dans lequel il précise que « le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l’adversité : pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité ».

Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maiga, a fustigé la dernière sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui a demandé aux autorités maliennes à « régler la situation » des 46 soldats ivoiriens encore détenus à Bamako, depuis le 10 juillet dernier. Le Premier ministre s’en est aussi pris au président en exercice de la CEDEAO, non moins président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qu’il accuse de « mimer » les Nations Unies. Évoquant le retrait des militaires français de la force Barkhane du Mali, Abdoulaye Maïga a déclaré que le Mali avait été « poignardé dans le dos par les autorités françaises.» Accusant la France de « pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde », Abdoulaye Maïga a, en revanche, salué « les relations de coopération exemplaire et fructueuse entre le Mali et la Russie ».

Aussi, lors de son discours, le colonel Abdoulaye Maïga a vertement critiqué le président nigérien Mohamed Bazoum, qu’il a accusé de ne pas être nigérien, et le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara, en décrivant la « manœuvre » permettant à un président de « conserver le pouvoir pour lui seul et son clan », en changeant la Constitution pour obtenir un troisième mandat.

Madiassa Kaba Diakité

