Depuis son accession à la magistrature suprême, le président IBK ne ménage aucun effort pour satisfaire les femmes. C’est pourquoi de 14 élues en 2013 (9,52%), elles seront au nombre de 42 élues en 2020 (28,57%) pour défendre les intérêts de la Nation mais surtout des femmes et leurs enfants. La loi N°052 du 18 décembre 2015 vient de porter ses fruits.

Le nombre des femmes députées pour la 6ème législature est de 42. Depuis 1992 (la 1ère législature) jusqu’à 2020 (la 6ème législature), le nombre des femmes élues à l’Assemblée Nationale n’avait jamais atteint un tel chiffre. Cela est dû à la loi N°052 du 18 décembre 2015, qui prévoit un quota de 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes.

Enfin, les autorités maliennes ont appliqué avec rigueur la loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. L’augmentation du nombre des femmes élues à l’Assemblée Nationale en cette 6ème législature en est la preuve palpable. Car si on voyait l’effectif des femmes députées au Mali depuis 1992 jusqu’à 2020, jamais ça n’a atteint un tel chiffre. Un espoir pour les femmes battantes maliennes qui doivent poursuivre le combat pour la consolidation de cet acquis qui est l’œuvre de la ministre Oumou Bah, au moment des faits.

Par rapport aux législatures précédentes, on peut dire que la loi N°052 a porté ses fruits. Car, pour rappel, de 1992 à 1997 (la 1ère législature), les femmes élues à l’Assemblée Nationale n’étaient que 3 ; puis à la 2ème législature (1997-2002), le nombre a augmenté pour atteindre 18 ; ensuite à la 3ème législature (2002-2007), le nombre a diminué pour être 14 et le même chiffre n’a pas changé lors de la 4ème législature (2007-2012) et à la 5ème législature (2013-2020). Et ce n’est qu’à la 6ème législature (2020-2025), que le chiffre a augmenté pour atteindre 42.

Pour plus de précision, voici les noms de nos 42 femmes élues à l’Assemblée Nationale à cette 6ème législature (2020-2025). Il s’agit de :

Bano DIAWARA, KAYES Marthe DIAWARA, KAYES Haïné COULIBALY, NIONO Aichata Alassane CISSE, BOUREM Aïcha Belco MAÏGA, TESSALIT Mariam SOUCKO, BAFOULABE Mme SANGARE Awa DIAKITE, KITA Mme KALLE Mariam DEMBELE, KITA Wadi SISSOKO, NIORO DU SAHEL Moussocoura SAMAKE, DIOÏLA Marie Noël COULIBALY, DIOÏLA Aïssata MAIGA, KATI Domo dite Adama SIDIBE, KATI Sadio DOUMBIA, KATI Djénéba TRAORE, KOLOKANI Maténin DIARRA, KOLOKANI Oumou SOUMARE, NARA Haoua TRAORE, SIKASSO Fatoumata KANOUTE, SIKASSO Kadidia OUOLOGUEM, SIKASSO Maïmouna MARIKO, BOUGOUNI Diéminètou FOMBA, BOUGOUNI Bintou DEMBELE, KOUTIALA Maïmouna OUOLOGUEM, KOUTIALA Sayon KEITA, YANFOLILA Maïmouna DRAME, SEGOU Ami DIARRA, SEGOU Salimata TRAORE, SEGOU Aïchatou CISSE, BAROUELI Mariam COULIBALY, BLA Kadidia SANGARE, SAN Djénèba DAOU, SAN Mariam DIASSANA, TOMINIAN Belco SAMASSEKOU, MOPTI Yapema DJIGUIBA, BANDIAGARA Alida SOMBORO, BANKASS Yogoïré DOUGNON, KORO Djouwaratou ZORME, KORO Fatimata Aliou TOURE, GAO Assitan DIALLO, Commune II Oumou COULIBALY, Commune V Mariam KAGNASSI, Commune VI

Il reste juste à attendre de ces braves femmes un travail exemplaire, des résultats satisfaisants. Attendues, elles doivent tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des attentes. Pour cela, elles doivent se retrouver en dehors de leur parti politique pour accomplir leurs missions au service de la patrie. Mais, surtout pour mériter de la confiance placée en elles par le président IBK et l’ensemble de leurs électeurs.

