De nombreuses voix s’élevaient pour que ce scrutin soit reporté et plusieurs raisons plaidaient en ce sens. Le 25 mars, quatre jours avant le premier tour, un événement inédit s’est produit: l’enlèvement, par la Katiba Macina d’Hamadou Kouffa, du chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé, alors qu’il était en campagne électorale dans sa région de Tombouctou.

À elle seule, cette prise d’otage aurait dû retarder ces élections. La lutte contre la propagation du coronavirus aurait, elle aussi, justifié un ajournement. D’autant que le Mali pouvait attendre puisque le scrutin avait déjà été reporté à trois reprises depuis 2018. Mais le Président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) est resté intraitable, enlèvement du principal opposant ou pas, déplacés ou pas, sécurité ou pas, couvre-feu ou pas. Voter était, selon lui, indispensable pour faire avancer… l’Accord d’Alger signé en 2015!

L’illusion démocratique

Résultat: peu de Maliens se sont rendus aux urnes. Hormis à Kidal où, et c’est assez savoureux, l’élection s’est très bien déroulée grâce à un accord politique signé entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et le RPM le parti d’Ibrahim Boubacar Keïta… en attendant la mise en œuvre de l’Accord d’Alger! Pour comprendre certains arcanes de la politique malienne, il faut avoir lu, relu, voire appris par cœur Le Prince de Machiavel.

Ailleurs dans le pays, non seulement l’abstention a été forte, mais les résultats de ce scrutin ont été très contestés. La Cour constitutionnelle a mis le feu en «repêchant» des candidats du RPM, bouleversant ainsi les résultats provisoires connus une semaine plus tôt. Parmi ces «rescapés» de la défaite figurent dix personnalités, dont le président de la nouvelle Assemblée nationale, Moussa Timbiné, un proche du Président de la République, et des députés du cercle de Koro, représentants des milices dogons. Et ce qui devait arriver arriva, ces corrections opportunément favorables au chef de l’État ont cristallisé les mécontentements. Plusieurs villes du pays –Kati, Bougouni, Sikasso, Mopti– ont été le théâtre de manifestations violentes.